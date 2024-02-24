"Каждый убитый мне как член семьи". Вторая годовщина большой войны в Украине

Как изменилась жизнь простых украинцев за два года полномасштабного российского вторжения? Euronews поговорил с киевлянкой Майей. Вместе с подругами она собирает деньги на покупку беспилотников, чтобы поддержать тех, кто сражается на передовой.

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"2021-й был лучшим годом в моей жизни", – говорит 30-летняя киевлянка Майя.

В то время она погрузилась в бурлящую ночную жизнь украинской столицы и стала частью её культурной сцены. Вместе со своей лучшей подругой Таней она работала в одном из самых известных ночных клубов города, K41, и стала соучредителем онлайн-журнала TIGHT об электронной и альтернативной музыке.

Жизнь, казалось, наконец-то вернулась в нормальное русло после пандемии.

При этом Украина уже восемь лет находилась в состоянии войны, сражаясь в Донбассе с сепаратистами, поддерживаемыми Москвой, но даже после сообщений мировых СМИ и правительств многие украинцы отказывались верить, что угроза скоро распространится на всю украинскую территорию. Майя тоже не могла себе этого представить.

Оглядываясь назад, всё, что происходило до [полномасштабного] вторжения, кажется таким очевидным. Я чувствую себя глупой, ведь я отказывалась в это верить Майя

Утром 24 февраля она впервые в жизни проснулась от взрывов и поняла, что нужно спасаться. Сначала девушка отправилась на запад страны, во Львов, а затем перебралась в Берлин. С тех пор она говорит, что отъезд был самым худшим решением в её жизни. "Быть вдали от дома и не пройти через все эти испытания вместе с родственниками, которые находилась в десяти километрах от российских танков, было самым худшим временем в моей жизни", – добавляет она.

Euronews побеседовал с Майей и Таней, двумя лучшими подругами, которые знают друг друга с двадцати лет, чтобы лучше понять, как изменилась их жизнь за последние два года. Майя вернулась в Киев, а Таня была вынуждена бежать в Великобританию.

"В 2021 году Киев казался центром вселенной"

Когда Майя вспоминает о своей жизни до полномасштабного вторжения, её обуревают эмоции, она не сразу находит слова. В разговор о ночной жизни, культурном сообществе и общем деле, которое связывало подруг, вступает Таня.

"Мы работали, веселились вместе и строили грандиозные планы на будущее. К сожалению, ни один из них не осуществился", – говорит она. Майя добавляет, что в те времена Киев переживал пик клубного туризма.

"Лучший год их жизни". Таня, Вита и Майя на вечеринке в 2021-м. личный архив Майи и Тани

"Казалось, что это последнее место на земле, где люди сходят с ума каждую ночь. В 2021 году Киев казался центром вселенной. Я благодарна, что нам посчастливилось это испытать".

Разговоры о прошлом стали для украинцев чем-то вроде нормы. Но воспоминания о годах, предшествовавших нападению России, порой лишь усиливают разочарование, неуверенность и страх перед будущим.

"Мы найдём способ!"

"Сейчас наше настроение можно описать как потерю иллюзий", – говорит Майя. "Люди в мире забывают, что мы боремся с агрессией", – добавила Таня.

Это чувство безнадёжности кольнуло Майю, когда она говорила с одним из друзей, который сейчас служит в армии. Он сказал ей, что, конечно, они будут продолжать бороться: "Мы найдём способ", – добавил он.

Как и Майя, многие украинцы и украинки готовятся к затяжной войне. Нескончаемые обстрелы, воздушные налёты и атаки беспилотников не только угрожают жизни, но и сказываются на психическом здоровье людей.

Киевляне защищают памятники от российских обстрелов с помощью мешков с песком. личный архив Майи

Но как позаботиться о своём психическом здоровье, когда ваша страна находится в состоянии войны? Большую роль здесь играют социальные сети. Думскроллинг и споры, в которых никто не может победить, удручающе действуют на всех.

"Я замьютила всех и каждого, кто меня раздражал", – признаётся Майя, добавляя, что контроль над новостями также сыграл большую роль в сохранении рассудка. Тем более что недавняя новость о том, что Александр Сырский сменил генерала Валерия Залужного на посту главкома ВСУ, вызвала в стране смятение и панику из-за его неоднозначной репутации.

"Клуб – это место, где люди могут превратить свой страх, гнев, разочарование в нечто позитивное"

Даже когда страна находится в состоянии войны, ночная – или, скорее, дневная – жизнь Киева кипит. Из-за комендантского часа бары, рестораны и клубы должны закрываться в полночь, поэтому многие заведения проводят теперь дневные мероприятия. Майя рассказывает о новогодней ночи, когда Киев снова подвергся сильному обстрелу, и о том, как на следующий день она должна была пойти в техно-клуб K41.

Вита, Таня и Майя на вечеринке в 2021 году. личный архив Майи и Тани

Естественно, ей не хотелось выходить из дома. Она была уверена, что обстрелы продолжатся и что, быть может, жить ей осталось недолго, но она переборола свой страх.

Многие вокруг чувствовали то же самое. "Это то, чего хочет Россия", – сказала одна из её подруг. Тогда девушки надели свои лучшие наряды и отправились в клуб.

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То, что мы чувствовали, то, как мы танцевали, очень помогло нам вместе пережить эту травму. Майя

Майя называет этот опыт своего рода эскапизмом. На танцполе, говорит она, можно встретить и военнослужащих, приехавших на побывку. "У них в запасе всего лишь день-два, и они идут в клуб, чтобы убежать от реальности", – говорит она.

Сейчас в Украине клубы выполняют несколько иную функцию, чем прежде. "Это пространство, где люди могут превратить свой страх, гнев, разочарование в нечто позитивное. Это экзистенциальное место, где люди могут быть вместе, чувствовать тепло друг друга", – поясняет Таня.

"Каждый убитый, знаю я его или нет, мне как член семьи"

Но реальность быстро отрезвляет. Можно ли свыкнуться с войной, не реагировать на жестокие изображения и видео, выложенные в соцсетях? И Таня, и Майя так не считают. "Каждый убитый, знаю я его или нет, мне как член семьи", – говорит Майя.

Это чувство общности в Украине стало ещё более сильным во время войны. "Мы привыкли жить бедно. Мы привыкли, что под одной крышей живут сразу несколько поколений. Нам всегда приходилось поддерживать друг друга, даже до войны", – добавляет она.

Майя со своей приёмной собакой Беллой. Белла была спасена украинскими военнослужащими после освобождения Бучи. личный архив Майи

Это чувство распространяется на самые разные профессиональные сообщества, субкультуры, и связи между людьми за последние два года стали ещё крепче.

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Общая цель – сделать всё, чтобы сохранить свою личность и свободу, а также помочь своей стране.

Защищают страну не только солдаты, но и мирные жители. Правда, многие украинцы отказались от своих увлечений и попрощались с любимой работой, чтобы записаться в добровольцы. "Теперь в центре нашего внимания – удержание фронта и помощь тем, кто на передовой", – говорит Майя, добавляя, что российские войска намеренно наносят удары по мирным жителям.

Что касается добровольцев, Таня и Майя считают, что они не выбирали войну, но не могли оставаться в стороне, когда на Украину напали.

Эти люди оставили после себя пустоту – в семьях, обществе, на предприятиях. Но теперь их главная цель – продолжать борьбу.

"Мы сражаемся с самой большой страной в мире"

С начала полномасштабной войны украинцы "задонатили" 1 миллиард евро через цифровую копилку "Банки" на онлайн-платформе monobank, сообщает Kyiv Post.

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Monobank регулярно размещает десятки объявлений о сборе средств в поддержку армии, каждое из которых преследует определённую цель. По словам Олега Гороховского, соучредителя monobank, "Банки" – один из значимых инструментов украинского сопротивления.

Вместе с двумя подругами, Настей и Витой, Майя и Таня решили создать собственную организацию по сбору средств – AIDх10. Цель проекта – помочь с покупкой крайне необходимых на фронте беспилотников.

По информации Times, пожертвования также сыграли важную роль в предотвращении краха украинской экономики. Однако, учитывая, что несколько миллионов украинцев покинули страну, Майя, Таня, Настя и Вита решили создать организацию, в которой будут участвовать и украинские переселенцы, оказавшиеся за пределами родины.

Вита, Таня и Майя. личный архив Майи

Основательницы AIDх10 надеются, что проект также поможет повысить осведомлённость в мире.

"Мы боремся с самой большой страной в мире, мы отчаянно нуждаемся в ресурсах", – говорит Таня.

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Девушки подчеркивают, что помощь, о которой упоминается в новостях, далеко не всегда доходит до тех, кто в ней остро нуждается. "Мы наблюдаем за тем, как наши друзья сражаются на передовой, – говорит Майя. – Там очень опасно, а беспилотники или, к примеру, автомобили, быстро выходят из строя".

По словам Майи, все должны понимать, что дроны – это "расходный материал", и военные иногда используют дюжину дронов в день, чтобы нейтрализовать свои цели.

"Ничто не может заменить необходимое нам [дальнобойное] оружие, о чём недавно говорил Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности ",– добавила она.

Цветы и украинские флаги на могилах солдат. личный архив Майи

Мы бы с радостью вкладывали деньги в лучшее, более экологичное будущее и защиту окружающей среды, но вместо этого мы должны тратить их на защиту нашей страны. Майя

"Мы, гражданские, делаем всё от нас зависящее, чтобы собрать как можно больше пожертвований и помочь спасти как можно больше жизней", – говорит Таня.

"Я не хочу уезжать из Украины, я хочу здесь жить"

"Я не знаю, каким будет будущее, это сложный вопрос, – признаётся Майя, – Я не знаю, что мне делать, если Киев или вся Украина окажутся оккупированными Россией. Я знаю, что мне не жить". Девушка рассказала, что является активисткой сообщества ЛГБТКИА+.

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В прошлом году Кремль причислил выдуманное "международное общественное движение ЛГБТ" к "экстремистским организациям".

Девушка хочет жить в мирной Украине, жить без страха, растить здесь своих детей. Но Майя старается не думать об окончании войны. "Мы потеряли так много людей и принесли так много жертв", – говорит она.

Закат в Киеве. Майя и Таня надеются, что однажды жизнь в их любимом городе снова наладится. личный архив Майи и Тани

Официальных данных о том, сколько мирных жителей погибло с начала полномасштабного вторжения, нет. По оценкам американских официальных лиц, число жертв составляет около полумиллиона человек.

Вряд ли найдётся украинец, который не знает кого-то, кто не был убит, защищая свою страну.

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