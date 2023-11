Now and Then: новая песня The Beatles вышла благодаря ИИ

By Alexander Kazakevich

Это последняя музыкальная баллада, над которой так или иначе работали все участники "ливерпульской четвёрки".

Спустя полвека после распада "ливерпульской четвёрки" поклонники "битлов" могут услышать новую песню легендарной рок-группы. В четверг вышел сингл Now and then ("Сейчас и тогда").

В основе композиции – демо-запись, которую ещё в 1970-х сделал Джон Леннон. После смерти музыканта его вдова Йоко Оно передала кассету с вокалом и фортепиано остальным членам группы.

Тогдашние технологии не позволяли довести песню до ума, мешало плохое качество записи.

В прошлом году благодаря искусственному интеллекту удалось получить "кристально чистый" голос Леннона и свести с музыкальной темой, которую ранее доработали Маккартни, Старр и Харрисон, и их голосами.