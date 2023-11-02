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Now and Then: новая песня The Beatles вышла благодаря ИИ

Новая песня "битлов" вышла на стриминговых платформах.
Новая песня "битлов" вышла на стриминговых платформах. Авторское право AP/AP1964
By Alexander Kazakevich
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Это последняя музыкальная баллада, над которой так или иначе работали все участники "ливерпульской четвёрки".

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Спустя полвека после распада "ливерпульской четвёрки" поклонники "битлов" могут услышать новую песню легендарной рок-группы. В четверг вышел сингл Now and then ("Сейчас и тогда").

В основе композиции – демо-запись, которую ещё в 1970-х сделал Джон Леннон. После смерти музыканта его вдова Йоко Оно передала кассету с вокалом и фортепиано остальным членам группы.

Тогдашние технологии не позволяли довести песню до ума, мешало плохое качество записи.

В прошлом году благодаря искусственному интеллекту удалось получить "кристально чистый" голос Леннона и свести с музыкальной темой, которую ранее доработали Маккартни, Старр и Харрисон, и их голосами.

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