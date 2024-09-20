Фон дер Ляйен в Киеве: ЕС поможет Украине подготовиться к зиме

By Euronews

В пятницу утром Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Глава Еврокомиссии обсудит с руководством Украины вопросы помощи ЕС в подготовке к зиме, присоединения к ЕС и прогресса по кредитам G7.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в пятницу утром в Украину с обещанием выделить этой стране 160 миллионов евро. Они будут направлены на удовлетворение неотложных гуманитарных потребностей Украины предстоящей зимой.

Фон дер Ляйен сообщила журналистам, что 100 миллионов евро из этих средств поступят от доходов от замороженных российских активов. "Справедливо, что Россия платит за разрушения, которые она причинила", - сказала она.

По оценкам Европейского Союза, около половины энергетической инфраструктуры Украины разрушено, что затрудняет отопление домов, больниц и школ.

Россия вывела из строя около 9 гигаватт (ГВт) энергетической инфраструктуры Украины, что, по словам фон дер Ляйен, представляет собой "энергетический эквивалент трех стран Балтии".

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:"Отопительный сезон начнется через две недели. Безжалостные атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины направлены на то, чтобы нанести максимальный ущерб. Мы поддержим Украину в ее усилиях по преодолению этой ситуации".

"Мой 8-й визит в Киев приходится на начинающийся вскоре отопительный сезон, а Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру. Мы поможем Украине в ее отважных усилиях. Я приезжаю сюда, чтобы обсудить поддержку Европы. От готовности к зиме до обороны, присоединения к ЕС и прогресса по кредитам G7", - заявила глава Еврокомиссии.

По мнению фон дер Ляйен, экспорт электроэнергии из стран ЕС должно покрыть около четверти энергетических потребностей Украины в ближайшие месяцы.

Основная цель - помочь Украине децентрализовать свою энергосеть и стать менее зависимой от крупных электростанций, которые представляют собой более легкую цель для российских сил. В конце прошлого месяца в результате крупной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру было выпущено около 260 ракет.

ЕС работает над децентрализацией производства энергии посредством использования солнечных панелей и других новых технологий в Украине, чтобы минимизировать прямое воздействие российских атак на энергосистему.

В Литве будет демонтирована топливная электростанция, с тем, чтобы возвести ее в Украине. В целом, по оценкам ЕС, с начала вторжения России в Украину, сообщество предоставило Киеву не менее 2 миллиардов евро на поддержание энергетической безопасности.

Европейцы уже отправили в Украину более 10 000 генераторов и трансформаторов. Поставляются и меньшие по размеру и более мобильные газовые турбины. К такому типу энергетического оборудования труднее добраться и его легче отремонтировать.

Холода в Украине стоят с конца октября по март, причем самыми суровыми месяцами являются январь и февраль.

С начала войны Украину покинули миллионы людей. Они бежали в Польшу и другие соседние страны. ЕС предоставляет помощь в поиске жилья и работы. По оценкам Еврокомиссии каждую неделю за помощью обращаются 10 000 человек.