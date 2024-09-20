NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

В Италии из-за наводнения эвакуированы сотни людей

Фаэнца, Италия
Фаэнца, Италия Авторское право Fabrizio Zani/LaPresse
Авторское право Fabrizio Zani/LaPresse
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Циклон "Борис" бушует на Апеннинах. На севере Италии реки вышли из берегов. Из опасных районов эвакуированы сотни людей.

РЕКЛАМА

Шторм "Борис" продолжает свой путь по европейскому континенту. Жертвами наводнений в Центральной и Восточной Европе стали по меньшей мере 24 человека. Материальный ущерб исчисляется миллиардами евро. Сейчас циклон продвигается на юг.

Италия

Мощные ливни обрушились на Италию. В Болонье, Равенне и Форли реки вышли из берегов. Из опасных районов эвакуированы порядка тысячи человек. Власти призвали людей избегать поездок и по возможности работать из дома.

Баньякавалло, Италия
Баньякавалло, ИталияFabrizio Zani/LaPresse

Чехия

В Чехии под угрозой затопления оказались новые районы. На юго-западе страны уровень реки Лужнице достиг экстремально высокой отметки. Однако пока, по словам чиновников, проводить эвакуацию не требуется. Для оказания помощи населению на северо-востоке Чехии правительство направило военных. Вместе с аварийно-спасательными бригадами солдаты приступили к восстановительным работам. Армейские вертолеты доставляют на места гуманитарную помощь. В городе Острава, сильно пострадавшем от наводнения около четырехсот челоек все еще не вернулись в свои дома.

Острава, Чехия
Острава, ЧехияDarko Bandic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Польша

К ликвидации последствий стихии приступили и в Польше. Самая тяжелая ситуация, по словам премьер-министра Дональда Туска, сложилась в городе Клодзко. Он расположен недалеко от границы с Чехией. В пострадавших районах на юго-западе Польши уже находятся 16 тысяч военных. К концу недели их число достигнет 20-ти тысяч.

Австрия

В федеральной земле Нижняя Австрия после наводнения скопилось невероятное количество мусора. Пока он лежит на улицах - крупный мусоросжигательный завод в Дюрнроре был затоплен.

Наводнения в Центральной Европе в сочетании со смертоносными лесными пожарами в Португалии, заявили в штаб-квартире ЕС, являются доказательством "климатического сбоя". Он станет нормой, если не будут приняты радикальные меры.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Пострадавшие от наводнения страны Центральной Европы получат многомиллиардную помощь ЕС

Более 120 работ Ботеро можно увидеть в Риме

Стена надежды: волонтеры Польши помогают нелегалам, идущим из Беларуси

Польша Италия Наводнения Аномальная погода Австрия Чехия