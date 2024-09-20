В Италии из-за наводнения эвакуированы сотни людей

By Euronews

Циклон "Борис" бушует на Апеннинах. На севере Италии реки вышли из берегов. Из опасных районов эвакуированы сотни людей.

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Шторм "Борис" продолжает свой путь по европейскому континенту. Жертвами наводнений в Центральной и Восточной Европе стали по меньшей мере 24 человека. Материальный ущерб исчисляется миллиардами евро. Сейчас циклон продвигается на юг.

Италия

Мощные ливни обрушились на Италию. В Болонье, Равенне и Форли реки вышли из берегов. Из опасных районов эвакуированы порядка тысячи человек. Власти призвали людей избегать поездок и по возможности работать из дома.

Баньякавалло, Италия Fabrizio Zani/LaPresse

Чехия

В Чехии под угрозой затопления оказались новые районы. На юго-западе страны уровень реки Лужнице достиг экстремально высокой отметки. Однако пока, по словам чиновников, проводить эвакуацию не требуется. Для оказания помощи населению на северо-востоке Чехии правительство направило военных. Вместе с аварийно-спасательными бригадами солдаты приступили к восстановительным работам. Армейские вертолеты доставляют на места гуманитарную помощь. В городе Острава, сильно пострадавшем от наводнения около четырехсот челоек все еще не вернулись в свои дома.

Острава, Чехия Darko Bandic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Польша

К ликвидации последствий стихии приступили и в Польше. Самая тяжелая ситуация, по словам премьер-министра Дональда Туска, сложилась в городе Клодзко. Он расположен недалеко от границы с Чехией. В пострадавших районах на юго-западе Польши уже находятся 16 тысяч военных. К концу недели их число достигнет 20-ти тысяч.

Австрия

В федеральной земле Нижняя Австрия после наводнения скопилось невероятное количество мусора. Пока он лежит на улицах - крупный мусоросжигательный завод в Дюрнроре был затоплен.

Наводнения в Центральной Европе в сочетании со смертоносными лесными пожарами в Португалии, заявили в штаб-квартире ЕС, являются доказательством "климатического сбоя". Он станет нормой, если не будут приняты радикальные меры.