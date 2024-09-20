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Во Франции ждут объявления нового состава правительства

Эммануэль Макрон (слева) пожимает руку тогдашнему главному переговорщику по Brexit от Европейского союза Мишелю Барнье в Елисейском дворце в Париже, пятница, 31 января 2020 г.
Эммануэль Макрон (слева) пожимает руку тогдашнему главному переговорщику по Brexit от Европейского союза Мишелю Барнье в Елисейском дворце в Париже, пятница, 31 января 2020 г. Авторское право Ludovic Marin/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
Авторское право Ludovic Marin/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

После двух недель консультаций премьер-министр Мишель Барнье представил свой список членов правительства президенту Эммануэлю Макрону. Кто в него вошел?

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Во Франции, судя по всему, вскоре будет объявлен состав нового правительства. После двух недель консультаций премьер-министр Мишель Барнье представил список министров президенту Эммануэлю Макрону. В офисе премьера подтвердили, что соглашение достигнуто. Теперь состав кабинета из 38 кандидатов должен утвердить Макрон.

Переговоры были напряженными, поскольку кандидатура самого Барнье на второй по значимости пост в стране не устраивали ни левых, ни ультраправых.

Французские СМИ, со ссылкой на свои источники, сообщают, что сенатор Бруно Ретайо (партия "Республиканцы") назначен министром внутренних дел, а Жан-Ноэль Барро перейдет с поста госсекретаря по европейским делам на должность министра иностранных дел. Министр обороны Себастьен Лекорню останется на своем посту, а Антуан Арман перейдет в министерство финансов.

Впрочем, независимо от того, кто в итоге получит министерские портфели, положение правительства будет довольно шатким. Барнье уже намекнул, что не прочь повысить налоги, чтобы решить проблему с финансами Франции. Эта мера, скорее всего, окажется непопулярной, и в парламенте Барнье может получить вотум недоверия. Если это испытание Барнье пройдет успешно, далее ему предстоит сработаться с раздробленным парламентом.

Нынешнее Национальное собрание разделено на три блока: левую коалицию "Новый народный фронт" (NFP), у которой больше всего мест в нижней палате парламента, но нет абсолютного большинства, центристскую группу Макрона и ультраправое "Национальное объединение".

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