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В Европе распространяется новый вариант коронавируса XEC

Ли Чжин Ман/AP Photo
Ли Чжин Ман/AP Photo Авторское право Lee Jin-man/AP Photo
Авторское право Lee Jin-man/AP Photo
By Gabriela Galvin
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Выявленный в Берлине новый вариант коронавируса XEC может стать основным предстоящей зимой. Эксперты рекомендуют европейцам вакцинироваться до начала зимы.

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Новый вариант коронавируса, распространяющийся в Европе и по всему миру, вскоре может стать доминирующим, предупреждают медицинские эксперты.

Вариант XEC - это гибрид более ранних субвариантов омикрон KS.1.1 и KP.3.3, который в настоящее время доминирует в Европе. Ученые считают, что мутации XEC могут способствовать его более легкому распространению этой осенью.

По словам представителя Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), пока новый штамм не соответствует критериям, чтобы стать вариантом, вызывающим озабоченность у органов здравоохранения. На сегодняшний день было зарегистрировано лишь ограниченное число случаев заболевания, вызванного XEC.

Ученые впервые выявили вариант XEC в Берлине в июне. С тех пор он был обнаружен по меньшей мере в 11 европейских странах и еще в четырех странах мира.

По данным американского некоммерческого института Scripps Research, на сегодняшний день XEC составляет не менее 1 процента всех секвенированных образцов в Словении, Бельгии, Германии и Нидерландах. Он также был выявлен в Великобритании, Дании, Франции, Ирландии, Швеции, Италии и Испании, свидетельствуют данные Scripps.

Симптомы

Симптомы, как полагают ученые, те же, что и раньше. Они похожи на простуду или грипп: высокая температура, ломота, усталость, кашель или боль в горле.

Большинство людей начинают чувствуют себя лучше в течение нескольких недель после COVID, но восстановление может занять больше времени.

Сделайте прививку до зимы

Эксперты считают, что существующие вакцины против COVID-19 должны быть эффективны и против варианта XEC.

"Мы ожидаем, что XEC будет иметь схожие свойства с циркулирующими в настоящее время вариантами. При этом эффективность вакцины против тяжелой формы заболевания не изменится", - заявил представитель ECDC в интервью Euronews Next.

ECDC рекомендует проводить вакцинацию перед зимним сезоном, поскольку со временем защита ослабевает. "Вакцинация - наиболее эффективная мера защиты от более тяжелых форм ковида и сезонного гриппа", - говорится на сайте ECDC.

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