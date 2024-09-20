NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации закупит полмиллиона вакцин от оспы для Африки

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Авторское право Moses Sawasawa/AP Photo
Авторское право Moses Sawasawa/AP Photo
By Gabriela Galvin
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Вакцины должны поступить в конце этого года, сообщили в Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации.

РЕКЛАМА

Всплеск заболеваемости оспой обезьян в регионе пришелся на Демократическую Республику Конго, где в 2023 году появилась новая мутация вируса, но и другие страны Африки ведут борьбу с ростом заболеваемости.

По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, с начала этого года в 15 странах на континенте было зарегистрировано более 26 500 случаев заболевания оспой и 724 случая смерти. Отсутствие вакцин препятствует принятию мер в области здравоохранения, подчеркивают в центре.

Альянс ГАВИ, государственно-частное партнерство для обеспечения доступности вакцин в странах с низким уровнем дохода, заявил, что оплатит дозы через свой фонд срочной помощи на сумму 500 миллионов долларов (468 миллионов евро), созданный ранее в этом году для быстрого обеспечения вакцинами стран, не имеющих надежных программ вакцинации во время кризисов в области здравоохранения.

Related

"Фонд первого реагирования был разработан в сотрудничестве с донорами и партнерами ГАВИ специально для обеспечения быстрого финансирования на ранних стадиях таких чрезвычайных ситуаций, как оспа", - сказала генеральный директор ГАВИ Санья Ништар.

Вакцины поставляются датским производителем Bavarian Nordic и будут переданы в 2024 году.

Объявление было сделано через несколько дней после того, как Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину, что позволило донорам сделать закупки. Вакцина будет направлена в наиболее пострадавшие страны в соответствии с критериями ВОЗ, согласно которым приоритет отдается группам населения, подверженным повышенному риску.

Related

"Мы готовы работать с правительствами пострадавших стран и нашими партнерами, чтобы вакцинировать людей как можно быстрее и эффективнее", - сказала Ништар, добавив, что ГАВИ также хочет создать глобальный запас вакцин, если получит необходимое финансирование.

В результате закупки ГАВИ общее количество вакцин, обещанных для борьбы с оспой обезьян в Африке, превысило 4,1 миллиона. Европейские страны, США и Bavarian Nordic пообещали предоставить 620 000 доз, согласно данным ВОЗ. Три миллиона доз другого производителя вакцин обязалась предоставить Япония.

Первый груз от Европейского союза поступил в начале этого месяца.

По оценкам Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, для подавления вспышки оспы, которую ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения в августе, потребуется 10 миллионов прививок.

Оспа распространяется при тесном контакте с инфицированным человеком и может вызывать лихорадку, головные боли, боли, усталость, опухшие лимфатические узлы и поражения кожи.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Вирус Западного Нила продолжает распространяться

В Европе распространяется новый вариант коронавируса XEC

СПКЯ: 70% женщин во всем мире остаются недиагностированными

общественное здоровье Вакцина Демократическая Республика Конго