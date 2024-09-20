Вакцины должны поступить в конце этого года, сообщили в Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации.

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Всплеск заболеваемости оспой обезьян в регионе пришелся на Демократическую Республику Конго, где в 2023 году появилась новая мутация вируса, но и другие страны Африки ведут борьбу с ростом заболеваемости.

По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, с начала этого года в 15 странах на континенте было зарегистрировано более 26 500 случаев заболевания оспой и 724 случая смерти. Отсутствие вакцин препятствует принятию мер в области здравоохранения, подчеркивают в центре.

Альянс ГАВИ, государственно-частное партнерство для обеспечения доступности вакцин в странах с низким уровнем дохода, заявил, что оплатит дозы через свой фонд срочной помощи на сумму 500 миллионов долларов (468 миллионов евро), созданный ранее в этом году для быстрого обеспечения вакцинами стран, не имеющих надежных программ вакцинации во время кризисов в области здравоохранения.

"Фонд первого реагирования был разработан в сотрудничестве с донорами и партнерами ГАВИ специально для обеспечения быстрого финансирования на ранних стадиях таких чрезвычайных ситуаций, как оспа", - сказала генеральный директор ГАВИ Санья Ништар.

Вакцины поставляются датским производителем Bavarian Nordic и будут переданы в 2024 году.

Объявление было сделано через несколько дней после того, как Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину, что позволило донорам сделать закупки. Вакцина будет направлена в наиболее пострадавшие страны в соответствии с критериями ВОЗ, согласно которым приоритет отдается группам населения, подверженным повышенному риску.

"Мы готовы работать с правительствами пострадавших стран и нашими партнерами, чтобы вакцинировать людей как можно быстрее и эффективнее", - сказала Ништар, добавив, что ГАВИ также хочет создать глобальный запас вакцин, если получит необходимое финансирование.

В результате закупки ГАВИ общее количество вакцин, обещанных для борьбы с оспой обезьян в Африке, превысило 4,1 миллиона. Европейские страны, США и Bavarian Nordic пообещали предоставить 620 000 доз, согласно данным ВОЗ. Три миллиона доз другого производителя вакцин обязалась предоставить Япония.

Первый груз от Европейского союза поступил в начале этого месяца.

По оценкам Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, для подавления вспышки оспы, которую ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения в августе, потребуется 10 миллионов прививок.

Оспа распространяется при тесном контакте с инфицированным человеком и может вызывать лихорадку, головные боли, боли, усталость, опухшие лимфатические узлы и поражения кожи.