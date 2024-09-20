Премьер Албании: "Сделка по мигрантам распространяется только на Италию"

Соглашение по приёму мигрантов в Албании распространяется только на Италию, несмотря на растущий интерес других стран ЕС, заявил премьер-министр Эди Рама в эксклюзивном интервью Euronews.
Соглашение по приёму мигрантов в Албании распространяется только на Италию, заявил премьер-министр Эди Рама.
На полях рабочей встречи в Брюсселе в четверг между лидерами Западных Балкан и председателем Еврокомиссии албанский премьер-министр уточнил Euronews, что его страна не согласится, несмотря на растущий международный интерес, чтобы другие государства, кроме Италии, размещали мигрантов в лагерях на её территории.
Эди Рама отреагировал после того, как премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что её британский коллега Кир Стармер выразил большой интерес к заключённому соглашению. В его рамках Италия перевозит до 36 000 человек в год в два центра приёма мигрантов на территории Албании, пока правительство Мелони рассматривает просьбы о предоставлении убежища.
Первые подобные центры должны были открыться весной этого года, но их открытие откладывается. Премьер-министр Албании говорит, что его правительство пытается предложить прагматичное решение проблемы, которая набирает все большую актуальность в Европе.
Со своей стороны глава Еврокомиссии назвала схему "нестандартным подходом", подчеркнув, что та пользуется всё большей популярностью среди европейских правительств. Так, 15 государств-членов во главе с Данией призвали к "outsourcing'у" миграции и предоставления убежища, чтобы справиться с "неустойчивым" ростом числа нелегальных мигрантов.
Заявления Эди Рама сделал в рамках брюссельской встречи Урсулы фон дер Ляйен с лидерами Западных Балкан, на которой обсуждались вопросы экономического роста и реформ. В мае этого года страны ЕС одобрили план стоимостью 6 миллиардов евро для поддержки западнобалканских государств, стремящихся к вступлению в Евросоюз.
Помощь зависит от реформ, которые приведут экономику Западных Балкан в соответствие с правилами ЕС. Шесть стран региона — Албания, Босния, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия — находятся на разных стадиях рассмотрения заявок на вступление.
Эди Рама отрицает, что инициатива Албании может дать ей конкурентное преимущество при вступлении в ЕС. Тирана ждёт этого уже 10 лет. Но жители всех остальных западнобалканских стран также разочарованы медленными темпами процесса. Хорватия - в 2013 году - стала последней страной, принятой в ЕС.