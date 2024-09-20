Премьер Албании: "Сделка по мигрантам распространяется только на Италию"

Соглашение по приёму мигрантов в Албании распространяется только на Италию, несмотря на растущий интерес других стран ЕС, заявил премьер-министр Эди Рама в эксклюзивном интервью Euronews.

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Соглашение по приёму мигрантов в Албании распространяется только на Италию, заявил премьер-министр Эди Рама.

На полях рабочей встречи в Брюсселе в четверг между лидерами Западных Балкан и председателем Еврокомиссии албанский премьер-министр уточнил Euronews, что его страна не согласится, несмотря на растущий международный интерес, чтобы другие государства, кроме Италии, размещали мигрантов в лагерях на её территории.

Эди Рама отреагировал после того, как премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что её британский коллега Кир Стармер выразил большой интерес к заключённому соглашению. В его рамках Италия перевозит до 36 000 человек в год в два центра приёма мигрантов на территории Албании, пока правительство Мелони рассматривает просьбы о предоставлении убежища.

Это эксклюзивное соглашение с Италией. Мы любим всех, но с Италией у нас безусловная любовь Эди Рама премьер-министр Албании

Первые подобные центры должны были открыться весной этого года, но их открытие откладывается. Премьер-министр Албании говорит, что его правительство пытается предложить прагматичное решение проблемы, которая набирает все большую актуальность в Европе.

Со своей стороны глава Еврокомиссии назвала схему "нестандартным подходом", подчеркнув, что та пользуется всё большей популярностью среди европейских правительств. Так, 15 государств-членов во главе с Данией призвали к "outsourcing'у" миграции и предоставления убежища, чтобы справиться с "неустойчивым" ростом числа нелегальных мигрантов.

Когда мы решили пойти на это (соглашение по миграции - прим.ред.), мы приняли решение, исходя из чувства ответственности как соседи, как европейцы. Конечно, мы не члены Евросоюза, но мы все же европейцы, этого у нас нельзя отнять. Мы предложили этот вариант, вместо того, чтобы ничего не делать. Так что, ново это или не ново, инновационно или нет, сработает или не сработает, все еще предстоит увидеть. Но, безусловно, это лучше, чем просто идеологическая борьба и сидение сложа руки Эди Рама премьер-министр Албании

Заявления Эди Рама сделал в рамках брюссельской встречи Урсулы фон дер Ляйен с лидерами Западных Балкан, на которой обсуждались вопросы экономического роста и реформ. В мае этого года страны ЕС одобрили план стоимостью 6 миллиардов евро для поддержки западнобалканских государств, стремящихся к вступлению в Евросоюз.

Помощь зависит от реформ, которые приведут экономику Западных Балкан в соответствие с правилами ЕС. Шесть стран региона — Албания, Босния, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия — находятся на разных стадиях рассмотрения заявок на вступление.

Эди Рама отрицает, что инициатива Албании может дать ей конкурентное преимущество при вступлении в ЕС. Тирана ждёт этого уже 10 лет. Но жители всех остальных западнобалканских стран также разочарованы медленными темпами процесса. Хорватия - в 2013 году - стала последней страной, принятой в ЕС.