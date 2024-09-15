Основанный украинцами стартап Osavul борется с российской дезинформацией

Osavul анализирует сотни публикаций в соцсетях с помощью ИИ и быстро находит организованные кампании по распространению фейков.

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Украинская компания Osavul получила 3 миллиона долларов (2,78 миллиона евро) – это крупнейшая инвестиция в проект, занимающийся разоблачением дезинформации в Европе.

В своем последнем пресс-релизе стартап представил трех своих инвесторов: немецкая венчурная фирма 42CAP, u.ventures, фонд, поддерживаемый правительством США, который совместно финансирует украинские и молдавские проекты, и SMRK Venture Capital Fund, который уже помогал с привлечением средств в прошлом году.

Сооснователь Osavul Дмитрий Билаш не собирался работать в сфере безопасности. Он анализировал данные компаний для создания рекламы. 24 февраля 2022 все изменилось.

Квартира Билаша в Киеве была уничтожена двумя российскими ракетами. Он почувствовал, что ему нужно действовать. Просьба о поддержке со стороны украинского правительства привела к запуску Osavul - проекту по медиаразведке, который использует искусственный интеллект (ИИ) для разоблачения и борьбы с дезинформацией.

Последствия российского удара в Киеве, Украина, четверг, 24 февраля 2022 года. AP Photo/Emilio Morenatti

То, что начиналось как небольшой проект в 2022 году, а затем финансировалось за счет краудфандинга и пожертвований, теперь привлекает миллионные инвестиции. Штаб-квартира Osavul сейчас находится в штате Делавэр в США, в штате - 28 специалистов по всему миру. Более 500 аналитиков используют данные Osavul.

Дмитрий Билаш в беседе с Euronews поясняет, почему российские сети дезинформации так активны в Германии, и даёт советы о том, как можно развенчать фейковые новости.

Euronews: Почему вы основали Osavul?

Билаш: Мы хотели помочь. Полномасштабное вторжение изменило жизнь всех украинцев. Мы предложили свою экспертизу как аналитики, и в итоге к нам обратились представители правительства. Проблема дезинформации настолько масштабна, что ни одна частная компания - ни из Европы, ни из США - не смогла бы справиться с этой массой фейков. До войны масштабы были скромнее. Мы попытались разработать что-то, что могло бы справиться с этой новой угрозой.

До этого я работал в рекламе, но это не имело смысла. Я хотел сделать что-то, что приносило бы пользу.

Euronews: Как вы перешли от рекламы к анализу дезинформации?

Билаш: Мы знали, как анализировать данные, общедоступные данные, и использовали эти знания, чтобы что-то разработать. Сейчас это довольно сложная технология.

Euronews: Как вы работаете сейчас? Как происходит подобный анализ?

Билаш: Есть несколько этапов, которые необходимо рассмотреть. Мы собираем данные с веб-сайтов, из открытых источников, это более 10 миллионов сообщений в день. Наш искусственный интеллект анализирует эти данные, чтобы выявить ключевые нарративы, обсуждаемые темы и мнения, высказанные СМИ, бизнесом, политическими организациями или авторитетными лидерами.

Например, если Россия запустит кампанию в одной из европейских стран, чтобы повлиять на результаты выборов или посеять раздор в Европе, используя экономическую повестку, мы сможем обнаружить это и выделить конкретные нарративы, используемые в этих атаках.

Для этого мы используем три типа инструментов: инструменты с открытым исходным кодом, коммерческие инструменты, которые покупаются, и наши собственные разработки.

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После того как модель искусственного интеллекта отфильтрует основные идеи и фейковые новости, нам нужно понять: кто распространяет эту дезинформацию? Это государственные учреждения, пропагандистские каналы или веб-сайты? Какое влияние это оказывает? Остаются ли ложные новости на одном канале или распространяются дальше, создавая большой информационный пузырь?

Мы собираем всю эту информацию и предоставляем ее властям. Что мы в итоге делаем: мы хотим предоставить лицам, принимающим решения, законодателям, органам безопасности информацию, чтобы они могли в конечном итоге принять меры. Если законы нарушаются, это именно то, что нужно делать.

Euronews: Можете ли вы назвать пример основных нарративов российской дезинформации?

Билаш: Важно понимать, что модели дезинформации очень сильно зависят от медийной культуры и мест, где они распространяются. Шаблоны адаптируются.

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Поэтому они зависят от группы, которой они адресованы: молодежь, люди правых или левых взглядов, русскоязычные или немецкоязычные?

Один из основных нарративов российской дезинформации заключается в том, что экономика Германии слабеет.

Пример: Мебельная компания разоряется, неважно, существует она или нет, она просто должна казаться реальной.

В Германии реальные новости часто помещаются в ложный контекст, чтобы показать, что немецкая экономика или государство слабеют. В конечном счете, цель российской дезинформации в Германии - ослабить поддержку Украины.

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Euronews: Почему Германия является мишенью для российских дезинформационных кампаний?

Билаш: Я вижу несколько причин для этого. Во-первых, Германия - важная страна. Это крупнейшая экономика в Европе, вот и очевидная причина. Большая русскоязычная община в Германии облегчает задачу России, но это не является абсолютной необходимостью.

Другая причина заключается в том, что Telegram, как сервис обмена сообщениями, гораздо более распространен в Германии, чем в других странах Западной Европы. Через X, TikTok и Telegram распространяется большое количество дезинформации - эти медиа находятся не под таким жестким контролем, как, к примеру, платформы Мета — Facebook, Instagram или WhatsApp.

Кроме того, Россия может использовать структуры, созданные еще до войны, благодаря тесным связям между Россией и Германией.

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Euronews: Как обычные пользователи люди могут распознать дезинформацию?

Билаш: Когда я вижу что-то в социальных сетях, я стараюсь отслеживать свои эмоции: если пост, видео вызывают у меня очень сильные чувства, то я становлюсь бдительным и спрашиваю себя: почему? Поэтому первый сигнал, предупреждающий о фейковых новостях, - это то, что они вызывают сильные эмоции. Второй: отправитель, источник. Откуда я получил эту информацию? От друга, которому я доверяю, или от случайного аккаунта X, который обычно публикует видео с кошками и собаками, а тут вдруг делится своими политическими взглядами. Иногда и этого бывает достаточно, чтобы понять, что публикация не заслуживает полного доверия.

И, конечно, дезинформация повышает ценность хорошей журналистики.

Euronews: Существуют ли российские дезинформационные нарративы, которые распространяются в Украине?

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Билаш: В самой Украине ситуация несколько отличается от Европы или остального мира. Украинцы в целом стали гораздо более бдительными.

Стратегии здесь часто очень тесно связаны с военными событиями. Это означает, что Россия отчитывается о "завоеваниях" и военных победах, делая их порой гораздо более значительными, чем они есть на самом деле, она их раздувает.

Например, если деревня вблизи линии фронта перешла под контроль России, она может больше не существовать, ее, возможно, уже сравняли с землей, а российская пропаганда превозносит это как великую победу российской армии. Цель таких кампаний - подорвать моральный дух, разрушить чувство единства украинцев как внутри, так и за пределами Украины.

Euronews: Существует ли общая стратегия, которую Россия использует в своих дезинформационных кампаниях?

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Билаш: Когда российская пропаганда говорит о ядерной угрозе, это знак - либо для "внутреннего" потребителя, либо для международного сообщества. Вспомните бомбардировку родильного дома в Мариуполе. Там было использовано то, что мы называем "информационным алиби".

Родильный дом, поврежденный в результате обстрела в Мариуполе, Украина, среда, 9 марта 2022 года. Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Еще до нападения была распространена информация о том, что в роддоме находится украинский батальон. Когда нападение произошло, дезинформационную кампанию было легче распространять, потому что ложная информация о батальоне в больнице уже была на слуху, предполагаемая причина нападения уже была установлена.

Распространять правду легко: что-то произошло, вы просто сообщаете об этом. Если вы пытаетесь распространить определенный фальшивый нарратив, вы должны придерживаться его, не менять на ходу, вы должны подготовить для него почву.