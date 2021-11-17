Премьера The Beatles: Get Back

Почти 60 часов видео и 130 часов звука стали новым фильмом про "Битлз", его снял режиссёр Питер Джексон. В Лондоне во вторник состоялась премьера трехсерийного документального фильма The Beatles: Get Back. Он основан на уникальных архивных материалах, созданных за несколько месяцев до распада "четвёрки". В основном это подготовка "концерта на крыше" в январе 1969-го и запись последних альбомов Abby Road и Let it Be.

Джонатан Клайд, продюсер:

"Когда люди, исполнители, работают вместе, изнанку их работы ты видишь далеко не так часто, как муху на стене. Это же боги рока. И вдруг ты видишь, как эти четверо сидят в одной комнате и думают, что делать дальше. Это очень необычно. Ну и в конце концов это же "Битлз", а не кто-нибудь. Это захватывающе".

Ноэл Галлахер, музыкант:

"Как авторы песен, они выразили всё, что было в них самих, во всех 60-х. Они установили стандарты "гитарного попа", если это можно так назвать. Они сделали всё, они — начало всего".

Концерт на крыше начали и закончили песней Get Back, которую тогда считали актуальной и злободневной. Это и дало название новому фильму.

На ресурсе Disney+ первый эпизод выйдет 25 ноября.