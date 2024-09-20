Йенс Столтенберг: "Украина как никогда близка к НАТО"

By Euronews

Уходящий с поста главы Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с прощальной речью в Брюсселе. Столтенберг рассказал, как можно достичь мира в Украине.

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Уходящий с поста генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Украина станет членом альянса. Выступая в Брюсселе с прощальной речью, Столтенберг сказал, что достижение мира парадоксальным образом зависит от количества поставляемого Киеву оружия.

"Военная мощь — необходимое условие для диалога, — сказал Столтенберг. — Но диалог работает только тогда, когда подкреплен надежной защитой".

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО: "Я не верю, что мы сможем переубедить Путина, но я верю, что мы можем изменить его планы. Предоставив Украине больше оружия, мы можем заставить Путина понять, что он не получит желаемое силой, и сделать это настолько дорогостоящим, что ему придется признать, что Украина имеет суверенное, демократическое право сохраниться как суверенное, демократическое государство".

Йенс Столтенберг уйдет с поста генерального секретаря НАТО в конце сентября. Его заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.