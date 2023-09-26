Взрыв на АЗС в Нагорном Карабахе: более 200 человек пострадали

By Euronews

Вблизи Степанакерта/Ханкенди взорвалась цистерна с топливом. Пострадали десятки людей, они стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть регион

На автозаправочной станции в пригороде столицы Нагорного Карабаха, которую армяне называют Степанакерт, а азербайджанцы - Ханкенди, произошел взрыв цистерны с топливом.

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По имеющимся данным, ранения получили более 200 человек. Они стояли в очереди, чтобы заправить свои автомобили перед тем, как покинуть регион.

Тысячи армян решили покинуть свои дома, опасаясь этнических чисток, несмотря на заверения Азербайджана после восстановления военного контроля над Нагорным Карабахом.

К настоящему времени более 13 000 человек пересекли границу Армении из региона, в котором проживали в большинстве своем этнические армяне — около 120 000 человек.

Лаура, беженка:

— Мы потеряли свой дом, место, где мы жили, наш Нагорный Карабах. Мы принадлежим Армении, это тоже наш дом. Но почему только нас так унижают, почему мир не вмешивается?

Накануне в Ереване прошла очередная демонстрация с требованием отставки правительства во главе с Николом Пашиняном.

Протестующие считают, что правительство страны должным образом не защищает и не поддерживает армянское население Нагорного Карабаха.

Через день после начала военной операции Азербайджана в непризнанной республике ее руководство согласилось расформировать и полностью разоружить "Армию обороны Нагорного Карабаха".