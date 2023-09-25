Беженцы из Нагорного Карабаха прибывают в Армению

By Euronews

Беженец из Нагорного Карабаха: "Сегодня мы уехали. Нам сказали: либо вы уходите, либо получаете азербайджанские паспорта. Мы не те люди, которые берут азербайджанские паспорта".

В Армению, после проведенной Азербайджаном масштабной военной операции, прибыла первая группа беженцев из Нагорного Карабаха.

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Несколько десятков жителей, в основном женщины, дети и пожилые люди, приняты в созданном правительством Армении приемном пункте. Их регистрируют, определяют их потребности. Многие говорят, что не желают оставаться в Нагорном Карабахе на условиях Азербайджана.

Давид Гевондян, беженец:"Сегодня мы уехали. Нам сказали: либо вы уходите, либо получаете азербайджанские паспорта. Мы не те люди, которые берут азербайджанские паспорта".

Прежде чем отправиться в Армению, тысячи людей были эвакуированы из городов и сел, пострадавших от последних боевых действий. Их перевозят в Армению российские миротворцы. Пашинян заявил, что Армения готова при необходимости принять всех жителей Нагорного Карабаха.

Беженка: _"Это был кошмар. Нет слов, чтобы описать. Село подверглось сильному обстрелу._Там почти никого не осталось. Большинство людей эвакуировано. И теперь мы здесь, слава богу".

Азербайджан установил контроль над регионом в результате военной операции. Баку утверждает, что готов реинтегрировать всех жителей Карабаха как цитата "равноправных граждан". Военные заявляют, что проводят процесс демилитаризации.

Анар Эйвазов, глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана:"Сейчас бронетанковые войска тесно сотрудничают с российскими миротворцами по проведению демилитаризации, а также помогают мирному населению, тем, кто нуждается в поддержке".

Тем временем власти Армении сообщили, что премьер-министр страны Никол Пашинян может провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в испанской Гранаде 5 октября. Перед встречей пройдут консультации в Брюсселе между представителями двух стран.