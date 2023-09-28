Экс-госминистр непризнанной НКР Рубен Варданян задержан и доставлен в Баку

By Euronews

Бизнесмен был задержан при попытке выехать в Армению. Варданян возглавлял правительство непризнанной республики с ноября 2022 года по февраль 2023 года.

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Рубен Варданян, ранее возглавлявший правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики, задержан азербайджанскими силовиками при попытке выехать в Армению. Как сообщается, он уже перевезен в Баку и передан компетентным органам.

Варданян занимал пост госминистра НКР с ноября 2022 года по февраль 2023 года, и даже после своей отставки оставался на территории региона вплоть до начала военной операции Азербайджана.

В недавнем интервью СМИ Варданян сказал, что знал, что станет мишенью для азербайджанских сил, когда начнется война.

Мы бежали, азербайджанцы вошли в нашу деревню после того, как мы ушли беженка

Бизнесмен был задержан в среду утром на азербайджанском КПП в Лачинском коридоре, через который в Армению перебрались уже более чем 53 тыс. этнических армян, не желающих жить под властью Азербайджана.

Те, кто уезжает, говорят, что берут с собой все, что могут, но многое из прежней жизни остается позади.

В связи с наплывом беженцев Армения заявила, что оценивает потребности людей, покидающих Нагорный Карабах, с тем чтобы оказать им адекватную поддержку: от еды, одежды, социальной помощи и заканчивая местом для проживания.

Азербайджан заявил, что направляет в Нагорный Карабах помощь, в том числе 10 автомобилей и полевой госпиталь для ликвидации последствий взрыва на заправочной станции, в результате которого погибли и получили ранения десятки людей.