Где в Европе больше всего инвестируют в криптовалюты?

2023 год начался для большинства криптовалют удачно. Посмотрите, в каких странах Европы криптовалюты пользуются наибольшей популярностью.

Криптовалюта - самое популярное слово в мире финансов. По оценкам криптовалютного платежного шлюза TripleA, в настоящее время в Европе насчитывается около 31 млн пользователей этих цифровых активов.

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Возникает вопрос: какие страны лидируют в Европе по количеству пользователей криптовалют?

Chainalysis, платформа данных о блокчейне, базирующаяся в Нью-Йорке, разработала индекс, позволяющий получить ответ на этот вопрос. По шкале от 0 до 1 этот показатель показывает, где большинство людей вкладывают наибольшую часть своего состояния в криптовалюту.

Тройка европейских лидеров находится на востоке страны. Лидирует Украина (0,215), за ней следуют Турция (0,142) и Россия (0,140).

Затем внимание переключается на запад. Великобритания (0,121) занимает четвертое место, а Испания (0,062) - пятое.

Однако если рассматривать весь земной шар в целом, то Европа отходит на второй план. Глобальный Юг - настоящий лидер в этой области.

Азия доминирует

Индия лидирует по распространенности криптовалют в мире, получив максимальный балл по индексу (1). Далее следуют Нигерия (0,642) и Вьетнам (0,568).

На четвертом и пятом местах с показателем менее 0,5 находятся США (0,367) и Украина (0,215). Последняя является единственной европейской страной, входящей в пятерку и десятку мировых лидеров.

По данным Chainalysis, Центральная и Южная Азия - это регион, в котором наблюдается наибольшее распространение криптовалют. Именно там расположены шесть из 10 ведущих стран.

По данным Chainalysis, хотя криптовалюты и восстанавливаются после потрясений конца 2022 года, уровень принятия криптовалют все еще снижается и находится далеко от исторических максимумов.

Однако это не везде так. В странах с доходом ниже среднего наблюдается гораздо более сильный интерес, чем где-либо еще.

По мнению Chainalysis, это перспективная возможность для создателей криптовалют. В компании объясняют, что, поскольку страны с низким средним уровнем дохода часто имеют развивающуюся, динамичную экономику, промышленность и население, они могут стать следующими главными действующими лицами в глобальной игре.

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В итоге криптовалюта займет значительное место в их будущем, прогнозирует Chainalysis.

Можно сказать, что Сальвадор уже на шаг впереди. В сентябре 2021 года он стал первой страной, признавшей биткойн законным платежным средством и обязавшей все предприятия страны принимать эту валюту.