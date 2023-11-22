By Associated Press

Чанпэн Чжао, известный в криптосообществе как "CZ", уходит с поста генерального директора крупнейшей в мире криптовалютной биржи, признав себя виновным в уголовном преступлении.

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Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance признал себя виновным в том, что не предпринял мер по предотвращению отмывания денег. Компания согласилась выплатить более 4 млрд долларов по результатам расследования, проведенного правительством США.

В федеральном суде в Сиэтле генеральный директор компании Чанпэн Чжао согласился с обвинением в неспособности поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег. Binance, компания с ограниченной ответственностью, зарегистрирована на Каймановых островах.

Сумма выплаты была установлена в рамках соглашения с правительством.

Вынесение приговора Чанпэну назначено на 23 февраля, однако, скорее всего, оно будет отложено, поскольку стороны договорились, что вердикт не будет выноситься в течение как минимум шести месяцев.

Ранее Чанпэн уже обвинялся в отвлечении средств клиентов и сокрытии того факта, что компания направляла миллиарды долларов активов инвесторов третьей стороне, за которой также стоял Чанпэн.

Несколько месяцев назад американские регулирцющие органы обвинили Binance в работе в качестве незарегистрированной биржи ценных бумаг и нарушении целого ряда законов США о ценных бумагах.

Криптовалютные скандалы и крахи

Это далеко не первый скандал в криптовалютной индустрии. Сэм Бэнкман-Фрид, 31-летний основатель обанкротившейся криптовалютной брокерской компании FTX, в начале этого месяца был осужден за мошенничество, связанное с хищением у клиентов и инвесторов по меньшей мере 10 млрд долларов.

Чанпэн Чжао считался главным соперником Банкмана-Фрида.

Изначально Чанпэн и Банкман-Фрид были дружественными конкурентами в отрасли: Binance инвестировала в FTX, когда Банкман-Фрид запустил биржу в 2019 году.

Однако отношения между ними ухудшились, и в начале ноября 2022 года Чанпэн объявил, что продает все свои криптовалютные инвестиции в FTX.

Через неделю FTX подала заявление о банкротстве.

В ходе судебного процесса и в последующих публичных заявлениях Банкман-Фрид пытался свалить вину на Binance и Чанпэна за то, что они якобы организовали набег на банк FTX.

В октябре присяжные признали Банкмана-Фрида виновным в мошенничестве и ряде других обвинений. Ожидается, что в марте ему будет вынесен приговор, по которому ему грозит несколько десятков лет лишения свободы.