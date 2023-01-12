Болгария: криптовалюта и финансовые преступления

Финансовые преступления, связанные с криптовалютой на территории Европы, в центре внимания правоохранительных органов. В рамках международного расследования болгарская полиция начала крупную операцию против Nexo, местного криптобанка, подозреваемого в длинном списке нарушений, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, мошенничество и организованную преступность. Об этом сообщила Сийка Милева, пресс-секретарь Главного прокурора.

Расследование было начато несколько месяцев назад после того, как соответствующие службы обнаружили подозрительные операции, направленные на обход международных санкций в отношении российских банков, компаний и граждан. Среди клиентов Nexo оказался человек, которому предъявлено обвинение в финансировании террористических актов.

Международное сотрудничество уже помогло ликвидировать преступную сеть, которая действовала в Болгарии, на Кипре, в Германии и Сербии и занималась в частности мошенничеством в области онлайн-инвестиций. Они заманивали своих жертв через колл-центры и убеждали их инвестировать крупные суммы денег в поддельные криптовалютные схемы. В результате успешно проведённой операции Арестованы 15 человек: 14 в Сербии и один в Германии.