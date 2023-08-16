Зеленский осудил "удары по глобальной продовольственной безопасности"

Владимир Зеленский осудил российские удары по глобальной продовольственной безопасности - так он назвал новые атаки на украинские порты

Владимир Зеленский осудил очередные российские удары по украинским портам, назвав их угрозой глобальной продовольственной безопасности. Президент Украины призвал мировое сообщество дать на это единый ответ.

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Владимир Зеленский президент Украины: "Прошлой ночью российские террористы снова целенаправленно ударили по нашим портам. По той нашей инфраструктуре, которая задействована в обеспечении не нашей, а общемировой продовольственной безопасности. Всего за месяц с момента попытки России разрушить Черноморскую зерновую инициативу сегодня была уже седьмая - седьмая - массированная российская атака".

Осудили российские атаки и США.

Ведант Патель, официальный представитель Госдепартамента США: "Эта эскалация свидетельствует о том, что Москва продолжает препятствовать поступлению зерна и продуктов питания тем, кто в них больше всего нуждается во всем мире. Это неприемлемо. Путину просто наплевать на глобальную продовольственную безопасность. Такие действия Кремля негативно сказываются на украинских аграриях и людях по всему миру, которые наиболее уязвимы к отсутствию продовольственной безопасности".

В среду российские беспилотники и ракеты нанесли удары по шести крупным портам на юге Украины, используемым для экспорта зерна. По словам Зеленского, каждая такая атака России - это удар по мировым ценам на продовольствие, а также по социальной и политической стабильности в Африке и Азии.