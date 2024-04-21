$61 млрд помощи Киеву: Зеленский приветствует "решение, которое сохраняет правильный ход истории"

Белый дом добился срочной военной помощи союзникам. Палата представителей Конгресса США при широкой поддержке обеих партий одобрила неординарный пакет из четырёх законопроектов общей стоимостью 95 млрд долларов.

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"Жизненно важный законопроект о помощи Украине, принятый Палатой представителей, не даст войне распространяться, спасёт тысячи и тысячи жизней и поможет обеим нашим странам стать сильнее", – так Владимир Зеленский прокомментировал итоги голосования в Вашингтоне.

Украинский лидер поблагодарил американских законодателей и спикера Майка Джонсона, благодаря усилиям которого почти половина его однопартийцев-республиканцев, контролирующих Палату, поддержали пакет, присоединившись к демократам.

"Если говорить прямо, то я скорее отправлю боеприпасы на Украину, чем пошлю наших парней в бой", – не без эмоций заявил Джонсон на днях на одной из пресс-конференций.

Американский пакет поддержки, за который мы так упорно боролись, – это очень значительное финансирование. Эту помощь почувствуют как наши воины на передовой, так и наши города и сёла, страдающие от российского террора. [... ] Я благодарю всех, кто поддержал законопроект, это спасительное решение. Владимир Зеленский президент Украины

Некоторые члены Палаты размахивали украинскими флагами. Спикер Джонсон позже заявил о "нарушении регламента", поскольку это флаг "другого государства".

Гигантский пакет предусматривает, среди прочего, выделение почти 14 миллиардов долларов на подготовку и оснащение украинской армии.

Около 10 миллиардов долларов помощи для энергетического сектора и восстановления инфраструктуры будут выделено в виде кредита. Идея была подсказана Дональдом Трампом, который считает, что Соединённые Штаты должны "перестать давать деньги, не ожидая, что их вернут". Однако Вашингтон может списать этот долг.

Большая часть бюджета будет использована для пополнения американского арсенала и поступит на американские оружейные заводы. Как только текст будет утверждён в Сенате, где большинство у соратников Джо Байдена, и будет подписан президентом, США потребуется менее недели, чтобы возобновить поставки оружия Украине. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на нескольких членов администрации США.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в пятницу, что поток американской помощи Украине возобновится "немедленно", как только текст будет принят обеими палатами Конгресса.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что помощь может быть доставлена Киеву быстро, поскольку у военного ведомства США есть "сеть складов в Европе, где уже хранятся боеприпасы и компоненты ПВО, в которых так нуждается Украина".

Законопроект также позволяет Белому дому использовать конфискованные российские активы для финансирования восстановления Украины.

Другие реакции в мире

Лидеры ЕС приветствовали принятие законопроекта. Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Украина заслуживает любой поддержки, которую она может получить в борьбе с Россией". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что законопроект продемонстрировал "двухпартийную поддержку Киева".

"Плохим днём для Путина" назвал итоги голосования глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

В Москве новость о принятии неординарного пакета внешней помощи встретили ожидаемо холодно.

Разблокированное финансирование "усугубит мировые кризисные явления", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что помощь Киеву, по её мнению, – "прямое спонсирование террористической деятельности".

В Кремле (словами Дмитрия Пескова) событие прокомментировали так: "Это ещё больше обогатит Соединённые Штаты Америки и ещё больше разорит Украину".

Помощь Израилю и Тайваню

Принятый документ предусматривает выделение 13 миллиардов долларов на военную помощь Израилю, историческому союзнику США, ведущему войну с ХАМАС.

Эти средства будут направлены, в частности, на укрепление противоракетного щита Израиля "Железный купол", систем "Праща Давида" и "Железный луч".

Более 9 миллиардов долларов также выделяется на "удовлетворение срочной потребности в гуманитарной помощи Газе и другим уязвимым группам населения по всему миру", говорится в сопроводительной записке.

При этом закон запрещает прямое финансирование Соединёнными Штатами агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA). Израиль обвиняет некоторых из его сотрудников в причастности к терактам, совершённым боевиками ХАМАС 7 октября.

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По словам Нетаньяху, новый американский закон направлен также на "защиту западной цивилизации".

Глава Палестины назвал выделение помощи Израилю "агрессией против палестинского народа". Эти деньги могут "привести к тысячам жертв" в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, заявил Набиль Абу Рудейна, пресс-секретарь Махмуда Аббаса, осудив "опасную эскалацию".

Как и просил Джо Байден, законодатели выделили более 8 миллиардов долларов, чтобы противостоять Пекину в военном плане, инвестируя в подводные лодки, а также в сфере экономики, конкурируя с крупными китайскими проектами в развивающихся странах.

Несколько миллиардов долларов выделяется Тайваню, который Китай считает одной из своих провинций.

Верхняя палата американского парламента может рассмотреть все законопроекты уже во вторник.

Кто как голосовал

Законопроект о помощи Украине был принят с результатом 311-112, получив единодушную поддержку демократов.

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Примечательно, что 112 республиканцев выступили против, а 101 – в его поддержку.

Помощь Израилю прошла в Палате представителей с результатом 366-58.

"Против" проголосовали 37 демократов и 21 республиканец.