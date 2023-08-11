Москва и Киев как цели воздушных атак

Над Москвой летают дроны, и жители признаются, что живут в страхе. В результате теракта в гостинице в Запорожье один человек погиб, ещё несколько ранены

Мэр Москвы заявил, что на западе столицы разбился беспилотник после его перехвата российскими системами ПВО. По словам Сергея Собянина, никто не пострадал.

РЕКЛАМА

Таких инцидентов становится всё больше, и москвичи не скрывают своих опасений:

"Конечно, мне страшно, у меня трое детей. Конечно, я беспокоюсь. Это уже происходит рядом с нами. Если вы спросите меня, что делать, я не знаю, наверное, они должны как-то усилить охрану. Я считаю, что это уже своего рода серьезный знак, чтобы задуматься".

"Дроны снова летают над Москвой. Они нас немного пугают".

Украина говорит, что её средства ПВО предотвратили российскую атаку на Киев.

В Запорожье при свете дня стал виден весь масштаб разрушений, вызванных нападением на главную гостиницу города, где базировалось большинство гуманитарных работников.

Дениз Браун, координатор гуманитарной помощи ООН в Украине, призвала российские власти прекратить неизбирательные атаки.

I have stayed in this hotel every single time I visited Zaporizhzhia. My team uses it frequently. It was the @UN base for the operation to evacuate civilians from Azovstal in Mariupol.



Denise Brown condemns the Russian attack on a hotel in Zaporizhzhia: https://t.co/hpnaJckvNwpic.twitter.com/wVweGzuKZH — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) August 10, 2023

Гостиница когда-то была базой операции по эвакуации мирных жителей с "Азовстали" в Мариуполе.

По данным Киева, в результате российского ракетного удара по гражданской инфраструктуре в Ивано-Франковской области на западе Украины погиб мальчик.

В Херсонской области один человек погиб, российским обстрелам подвеглись несколько населённых пунктов на юге.