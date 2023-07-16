NYT: Украина потеряла в контрнаступлении до 20% вооружений и бронетехники

Euronews

По данным западных СМИ, Украина скорректировала стратегию контрнаступления из-за крупных потерь техники в первые недели. Владимир Зеленский подчеркивает важность дальнейшей внешней помощи

Украинская армия за первые дни контрнаступления потеряла до 20% вооружения и техники, предоставленной Западом. Об этом сообщила газета NYT со ссылкой на неназванных чиновников из Европы и США.

По мнению издания, именно эти тяжелые потери заставили украинскую армию несколько сбавить темп и скорректировать стратегию контрнаступления.

На этом фоне Владимир Зеленский подчеркивает важность скоординированной внешней помощи Украине. Накануне он принял в Киеве президента Южной Кореи Юн Сук Ёля.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Сейчас, когда от глобальной поддержки Украины напрямую зависит скорость окончания войны, мы делаем все возможное, чтобы такая поддержка была максимально интенсивной и значимой".

Предполагается, что вопрос о помощи Украине будет обсуждаться в сентябре в Нью-Дели на саммите "двадцатки". По итогам недавнего визита Нарендры Моди в Париж, сообщалось, что Индия совместно с Францией разрабатывает новый мирный план для Украины, который сильно отличается от всего ранее предложенного.