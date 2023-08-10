В Подмосковье вновь сбиты дроны, в Запорожье разбирают завалы после обстрела

На Москву и аннексированный Севастополь, по сообщению российских властей, минувшей ночью летели боевые беспилотники. Все они сбиты.

Российские ПВО в ночь на 10 августа сбили два ударных беспилотника, летящих в сторону Москвы. Еще два дрона уничтожены около аннексированного Севастополя. Информация об этом поступает из официальных источников - Минобороны РФ и столичной мэрии.

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Тем временем власти Украины сообщают о троих погибших и 9 раненых в результате российского ракетного удара по городу Запорожье вечером 9 августа. Украинские СМИ пишут, что пострадал жилой квартал Шевченковский, российские телеграм-каналы утверждают, что целью был завод "Мотор Сич".

Источники в Украине со ссылкой на Энрегоатом также сообщают, что в ночь на четверг Запорожская АЭС потеряла питание, станцию переключили на единственную доступную резервную линию.

Всего за минувшие сутки, по сообщениям СМИ Украины, зафиксировано до 30 боевых столкновений с российской армией. Украинская сторона сообщает об обстрелах населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

С начал полномасштабного вторжения в Украину российское командование утверждает, что атакует только военные цели.

Украина со своей стороны передала Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов, поставленных ей в июле.