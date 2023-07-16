Крым атаковали украинские дроны?

Euronews

Минобороны России заявило о пресечённой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и катеров на Крым.

Министерство обороны РФ утверждает, что российские военные пресекли украинскую атаку на на территории Крымского полуострова в районе города Севастополь в воскресенье, уничтожив 7 беспилостных летательных аппаратов и 2 безэкипажных катера. Соответствующее сообщение было размещено на странице Оборонного ведомства в социальной сети Телеграм.

Ранее Пентагон подтвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов. Глава операций объединенного штаба Министерства обороны США Дуглас Симс сообщил, что они уже прибыли в Украиную

В опубликованном в воскресенье интервью президент России Владимир Путин заявил, что его страна имеет "достаточный запас кассетных боеприпасов", и предупредил, что Россия "оставляет за собой право предпринять ответные действия", если Украина применит подобное оружие.

В своих первых комментариях о его поставках в Украину из США Путин сказал, что Россия пока не применяла кассетные бомбы в ходе военных действий в Украине. Президент РФ также заявил, что контрнаступление украинской армии, начатое в июне, не увенчалось успехом перед лицом сопротивления российской армии на востоке и юге Украины.

Боевые действия интенсифицировались в нескольких местах вдоль 1500-километровой линии фронта. Украинские силы уверенно продвигаются вдоль северного и южного флангов Бахмута, оккупированного российскими войсками с мая. Идут ожесточённые бои и на южном фронте в райне Запорожье, где украинские силы добиваются минимальных успехов и наталкиваются на мощное сопротивление.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия бросает всё, что может, на украинские войска, сражающиеся за возвращение земель на юге и востоке, ещё раз подчеркнув изнурительный характер контрнаступления, которое продвигается медленнее, чем надеялись некоторые союзники. Зеленский также вновь подчеркнул важность постоянной поддержки Украины.