Нигер: "Мы решили положить конец режиму"

В Ниамее произошёл военный переворот. Офицеры, представляющие разные силовые структуры, объявили о падении законного правительства.
"Мы решили положить конец известному вам режиму" – с таким заявлением выступили 10 офицеров-путчистов, отстранивших от власти демократически избранного президента Нигера Мохамеда Базума.
Взбунтовавшиеся военные, называющие себя "национальным советом спасения родины", объявили о закрытии границ, введении комендантского часа и "приостановлении действиявсех институтов Седьмой республики".
До последнего момента казалось, что статус-кво ещё можно будет удержать, признанные власти страны охарактеризовали события в Ниамее как "антиреспубликанское наваждение". Не было ясно, какие силы примкнули к президентской гвардии, стоящей за переворотам.
Как отмечает RFI, среди тех, кто присутствовал во время зачитывания обращения мятежников – глава спецназа, начальник штаба армии и главнокомандующий национальной гвардии.
В столице была разогнана мирная демонстрация в поддержку свергнутого главы государства.
Захватившие власть военные призвали иностранные державы не вмешиваться в ситуацию. Ранее ожидалось, что в качестве посредника в Нигер приедет президент соседнего Бенина Патрис Талон.
Африканский союз, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), а также страны Запада, прежде всего Франция и США, у которых в Нигере есть военные базы, выразили возмущение госпереворотом и призвали освободить законного лидера страны.
После обретения независимости в бывшей французской колонии власть четырежды менялась путём переворота. Президента Мохамеда Базума называли прозападным политиком – что редкость в регионе Сахель – и близким союзником Парижа.
Нигер поставляет уран французской компании EDF.