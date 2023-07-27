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Нигер: "Мы решили положить конец режиму"

Военные объявляют о захвате власти по телевидению, Нигер, вечер 26 июля 2023 года.
Военные объявляют о захвате власти по телевидению, Нигер, вечер 26 июля 2023 года. Авторское право ORTN via AP
 Alexander Kazakevich

В Ниамее произошёл военный переворот. Офицеры, представляющие разные силовые структуры, объявили о падении законного правительства.

"Мы решили положить конец известному вам режиму" – с таким заявлением выступили 10 офицеров-путчистов, отстранивших от власти демократически избранного президента Нигера Мохамеда Базума.

Взбунтовавшиеся военные, называющие себя "национальным советом спасения родины", объявили о закрытии границ, введении комендантского часа и "приостановлении действиявсех институтов Седьмой республики". 

До последнего момента казалось, что статус-кво ещё можно будет удержать, признанные власти страны охарактеризовали события в Ниамее как "антиреспубликанское наваждение". Не было ясно, какие силы примкнули к президентской гвардии, стоящей за переворотам. 

Как отмечает RFI, среди тех, кто присутствовал во время зачитывания обращения мятежников – глава спецназа, начальник штаба армии и главнокомандующий национальной гвардии. 

В столице была разогнана мирная демонстрация в поддержку свергнутого главы государства.

Захватившие власть военные призвали иностранные державы не вмешиваться в ситуацию. Ранее ожидалось, что в качестве посредника в Нигер приедет президент соседнего Бенина Патрис Талон.

Даже когда происходят неприемлемые вещи, мы должны иметь возможность исправить это мирным путём. Мы на это рассчитываем и верим в успех диалога.
Патрис Талон
президент Бенина

Африканский союз, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), а также страны Запада, прежде всего Франция и США, у которых в Нигере есть военные базы, выразили возмущение госпереворотом и призвали освободить законного лидера страны. 

После обретения независимости в бывшей французской колонии власть четырежды менялась путём переворота. Президента Мохамеда Базума называли прозападным политиком – что редкость в регионе Сахель – и близким союзником Парижа.

Нигер поставляет уран французской компании EDF.

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