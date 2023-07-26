Путин встречает участников саммита "Россия-Африка"

Euronews

Формально саммит открывается в четверг, но президент РФ уже встретился с премьер-министром Эфиопии.

Лидеры африканских стран прибывают в Санкт-Петербург на саммит в то время, как Кремль ищет союзников на фоне боевых действий в Украине.

Двухдневный саммит открывается в четверг, приедут делегации 49 стран Африканского континента, 17 из которых будут представлены на высшем уровне.

Военная агрессия РФ против Украины и недавнее решение отказаться от зерновой сделки вызвали разногласия в Африке.

В Кремле утверждают, что из-за участия в саммите почти все африканские государства подверглись давлению со стороны стран Запада.

Президент РФ Владимир Путин уже провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Путин сообщил, что по просьбе эфиопской стороны в следующем учебном году Россия более чем в три раза увеличит квоту для студентов этой страны за счет бюджета РФ.

Программа форума состоит их четырех блоков: экономика, безопасность и суверенное развитие, наука и технологии, гуманитарная и социальная сферы.