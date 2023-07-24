"Я всегда носил с собой три гранаты: две - для противника и одну - для себя. Я отказываюсь быть военнопленным".

В эксклюзивном интервью Euronews бывший наёмник ЧВК "Вагнер" рассказал, без преувеличения, леденящие душу истории.

Саша [это его не настоящее имя] - участвовал в многомесячных боях за Бахмут, которые западные аналитики называют "мясорубкой".

По свидетельствам нашего собеседника, вагнеровцы действовали на второй линии, сразу за регулярными войсками российских ВС, чтобы не допустить их отступления. Саша утверждает, что дисциплина там отсутствовала, как и желание воевать. "Это были призывники, которым едва исполнился 21 год", - поясняет он.

"Они [российские призывники] не мотивированы, слабые, их понабрали с улицы и сказали: "Идите воевать", - рассказывает он. - Если их командир падает, они, как правило, быстро сдаются".

Наёмник не стал уточнять, применялось ли насилие для удержания солдат на передовой. Однако в репортаже Euronews было показано, что Москва привлекает чеченцев для поддержания дисциплины и даже казни дизертиров.

У Саши недавно закончился полугодовой контракт с ЧВК, он говорит, что не вернётся в Украину - если только его не заставят. "Честно говоря, у меня нет никакого желания возвращаться, - сказал он Euronews. - Я просто не хочу больше воевать".

Военная техника ЧВК "Вагнер" на улицах Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 г. Mindaugas Kulbis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

По словам Саши, у него украинские корни - в Харькове и Попасной. Он признаёт, что разочаровался в этой кровопролитной войне.

"Это братская война. Это самая мерзкая война, которая только может быть. Мы [русские и украинцы] говорим на одном языке. Мы одинаково думаем, мы одинаково действуем. Мы убиваем единомышленников".

Он вспоминает, как его подразделение иногда случайно оказывалось в украинских окопах, и солдаты даже не понимали, что "находятся во вражеском лагере".

_"Разница только в том, что они видят в нас агрессоров, потому что мы на их территории. Может быть, это и так, но я не хочу вдаваться в эти тонкости._Я действительно не знаю, как оно на самом деле", - говорит мужчина.

Россия и Украина имеют общую историю, будучи в прошлом частью сменявших друг друга империй. Но у украинцев есть самобытная культура, свой язык. И, многие считают, что за вторжением стоит неспособность Москвы признать это.

"Благодаря ЧВК "Вагнер" Россия побеждает"

Разочарование Саши усугубляется ещё и тем, что вокруг конфликта много "лжи и обмана". Это одна из причин, по которой он захотел поговорить с Euronews - даже если с ним "что-то случится в ближайший месяц".

"Побывав на передовой, я могу сказать точно: все вокруг врут", - сказал наёмник, добавив, что из-за этого перестал смотреть новости.

Саша указал на массовый обман, связанный с почти полным поражением России на ранних этапах военных действий, и заявил, что именно благодаря ЧВК "Вагнер" российской армии удалось избежать краха.

Ещё одна причина его разочарования в том, ожидания, которыми объясняли СВО, не оправдались. Изначально одной из целей было не допустить НАТО к границам РФ. Вместо этого альянс расширил своё присутствие, приняв в члены Финляндию. Несмотря на заверения в том, что иностранные валюты непременно ослабеют, они, наоборот, подорожали. Российский рубль в июле достиг самого низкого значения с начала боевых действий. Но он, как и российская экономика, вопреки прогнозам аналитиков и санкциям, всё же сохранил устойчивость.

Саша вспоминает, что в течение нескольких месяцев уклонялся от призыва в армию, а в ЧВК "попал совершенно случайно". Впрочем, об этом периоде он рассказывает неохотно.

"До войны у меня были более лояльные и патриотические взгляды", - сказал он, назвав любовь к Родине причиной, побудившей его записаться в отряд. Хотя обещанная "приличная зарплата", по его признанию, тоже сыграла роль в принятии решения.

"Я считал, что все, что мы [Россия] делаем, правильно. Теперь мое мнение изменилось".

Саша служил в штурмовой группе, и, как говорит он сам, его способности к математике помогали ему наводить артиллерию на цель. Был награждён медалью "За храбрость", проявленную в сражениях за Бахмут.

Молодой человек "не представляет", скольких он убил в бою, вооружённый АК-74, гранатомётами и минами. "Какой смысл считать?", - задаётся вопросом он.

Он рассказывает, что в группировке "нет званий, как в [российской] армии", и говорит о ЧВК "Вагнер" как о хорошо организованных элитных войсках, где царит дух сплочённости.

"Мы называем друг друга братьями, и неважно, как долго мы находимся в группе. Однажды я спасу его жизнь, в другой раз - он спасет мою".

_"Могу сказать, что Минобороны нас очень боится,_- продолжил он. - Большинство бойцов "Вагнера" шли на войну, чтобы умереть, а не воевать. Я на 70% был уверен, что не вернусь".

"Я всегда носил с собой три гранаты: две для противника и одну на случай, если придется покончить жизнь самоубийством, потому что я не хочу быть военнопленным".

По утверждениям Саши, его боевые товарищи - закалённые в боях ветераны и бывшие заключённые, помогали "подавлять перевороты" в Сирии, а также волнения в Белоруссии и Казахстане, за которыми, по его мнению, стоят США. Мужчина убеждён, что именно из-за вмешательства Вашингтона Москве и пришлось идти войной на соседнюю страну.

"В ЧВК нет насильников"

Вспоминая службу в Бахмуте, наш собеседник говорит, что ему было "очень жалко" мирных жителей.

"Когда мы приезжали грязные, в форме, они [украинцы] боялись нас и даже не выходили [из своих домов]".

"Им говорят: если вы поедете в Россию, то мы вас расстреляем", - пояснил он.

В течение нескольких месяцев в Бахмуте шли ожесточённые бои между российскими и украинскими войсками, в результате которых город превратился в пыль. Население небольшого города, насчитывавшего до войны 71 000 человек, сегодня составляет менее 500 человек.

Бывшие командиры "Вагнера"признались в изнасилованиях и убийствах мирных жителей, в том числе детей в возрасте до пяти лет.

Однако Саша отверг это обвинение, отметив, что все бойцы были связаны строгими правилами, запрещающими мародерство (кроме трофеев с погибших бойцов), изнасилования, употребление наркотиков и даже алкоголя.

"Мы не представляли никакой угрозы", - заявил он в интервью Euronews, утверждая, что мирные жители говорили ему, что предпочитают "Вагнера" украинским вооруженным силам, потому что "могут на нас положиться".

"Мы даже помогали людям с огородами", а один его товарищ якобы спас "раненую шестилетнюю девочку, пронеся её несколько километров до больницы", - сказал он, допустив, однако, что невинные люди могут погибнуть от_"шальной пули"._

Euronews не может провести независимую проверку этих утверждений.

Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер", 24 июня 2023 г. Mindaugas Kulbis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Саша, будучи большим поклонником Владимира Путина, словесно обрисовал картину неразберихи вокруг неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" в июне, хотя в тот момент молодой человек уже был дома.

По его словам, многие командиры, желая сохранить верность российскому президенту, отказались выполнять приказ и идти на Ростов-на-Дону, где вагнеровцы в итоге захватили военную базу.

Анализируя столкновение между боссом наёмников Евгением Пригожиным и поддерживаемыми Путиным российскими военными, в ходе которого регулярные войска, по некоторым данным, атаковали базы ЧВК, Саша был немногословен. "Скажу коротко: мне не нравится Шойгу".

Ещё до попытки мятежа 23 июня напряжённость между Пригожиным и российским оборонным ведомством нарастала, первый открыто критиковал ход СВО.

Саша говорит, что у ВСУ "хорошая артиллерия", и что ему повезло вернуться с войны целым и невредимым.

"Я очень хорошо сплю по ночам. Кошмары мне не снятся. Руки, ноги целы. Я ни разу не был ранен. По сравнению с другими, мне повезло".

"Когда ты такое переживаешь, всё меняется, появляются другие приоритеты в жизни, например, семья", - продолжил он. "У меня есть братья... родители [и] женщина, которую я люблю".

"Именно поэтому я больше не хочу драться. Я не хочу рисковать всем этим во второй раз", - заключил он.