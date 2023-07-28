Нигер: глава президентской гвардии объявил себя лидером хунты

Генерал Чиани выступил по телевидению в качестве председателя "национального совета спасения родины". Он попросил международное сообщество поддержать путчистов. Во Франции считают, что борьба за власть в Нигере ещё не завершилась. ЭКОВАС может ввести санкции.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя главой хунты в Нигере на третий день после того, как президентская гвардия, которую он возглавляет, свергла президента Мохамеда Базума.

В пятницу генерал выступил по гостелевидению в качестве председателя т.н. "национального совета спасения родины" (CLSP). В него также вошли представители генштаба армии и других формирований – от спецназа до нацгварции. До последнего времени не было ясно, кого путчисты прочат в свои лидеры.

В своей речи Чиани оправдал переворот, сославшись на "ухудшающуюся ситуацию с безопасностью" в стране, которая противостоит нападениям джихадистских группировок. Он также призвал международное сообщество "понять специфику положения нашей страны, чтобы оказать ей всю необходимую поддержку".

Реакции и санкции

"Этот государственный переворот совершенно нелегитимен и крайне опасен для нигерцев, для Нигера и для всего региона, – заявил президент Франции Эммануэль Макрон, – именно поэтому мы призываем к освобождению президента Базума и восстановлению конституционного порядка".

Несколькими часами ранее глава французской дипломатии Катрин Колонна назвала произошедшее лишь "попыткой" госпереворота, полагая, что ситуация не является необратимой. К тому же официальных подтверждений о том, что избранный глава государства согласился уйти в отставку, не поступало. Так же, как и генсек ООН, Эммануэль Макрон рассказал, что созванивался с Мохамедом Базумом по телефону.

По словам министра, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может ввести санкции против хунты.

Помимо Франции, у которой в Нигере расквартированы полторы тысячи военных, за ситуацией пристально следят в США.

"Мы полностью поддерживаем демократически избранного президента и самым решительным образом осуждаем любые попытки силового захвата власти и нарушения конституционного порядка. Мы призываем к немедленному освобождению президента, соблюдению верховенства закона и обеспечению общественной безопасности", – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Сторонники путчистов возле горящей штаб-квартиры правящей Партии за демократию и социализм Нигера, Ниамей, 27 июля 2023 года. AP Photo/Fatahoulaye Hassane Midou

Ранее путчисты объявили о приостановке деятельности политических партий и призвали население "сохранять спокойствие" после беспорядков в Ниамее и поджога штаб-квартиры партии смещённого президента. Некоторые сочуствующие военным демонстранты размахивали российскими флагами и скандировали антифранцузские лозунги.

С 2020 года Нигер стал третьей страной в регионе Сахель после Мали и Буркина-Фасо, где произошёл государственный переворот.