EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Нигер: глава президентской гвардии объявил себя лидером хунты

Мятежный генерал Чиани выступает по телевидению, Ниамей, 28 июля 2023 года.
Мятежный генерал Чиани выступает по телевидению, Ниамей, 28 июля 2023 года. Авторское право ORTN - TÉLÉ SAHEL / AFP
 Alexander Kazakevich

Генерал Чиани выступил по телевидению в качестве председателя "национального совета спасения родины". Он попросил международное сообщество поддержать путчистов. Во Франции считают, что борьба за власть в Нигере ещё не завершилась. ЭКОВАС может ввести санкции.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя главой хунты в Нигере на третий день после того, как президентская гвардия, которую он возглавляет, свергла президента Мохамеда Базума. 

В пятницу генерал выступил по гостелевидению в качестве председателя т.н. "национального совета спасения родины" (CLSP). В него также вошли представители генштаба армии и других формирований – от спецназа до нацгварции. До последнего времени не было ясно, кого путчисты прочат в свои лидеры. 

В своей речи Чиани оправдал переворот, сославшись на "ухудшающуюся ситуацию с безопасностью" в стране, которая противостоит нападениям джихадистских группировок. Он также призвал международное сообщество "понять специфику положения нашей страны, чтобы оказать ей всю необходимую поддержку".

Реакции и санкции

"Этот государственный переворот совершенно нелегитимен и крайне опасен для нигерцев, для Нигера и для всего региона, – заявил президент Франции Эммануэль Макрон, – именно поэтому мы призываем к освобождению президента Базума и восстановлению конституционного порядка".

Несколькими часами ранее глава французской дипломатии Катрин Колонна назвала произошедшее лишь "попыткой" госпереворота, полагая, что ситуация не является необратимой. К тому же официальных подтверждений о том, что избранный глава государства согласился уйти в отставку, не поступало. Так же, как и генсек ООН, Эммануэль Макрон рассказал, что созванивался с Мохамедом Базумом по телефону. 

По словам министра, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может ввести санкции против хунты.

Помимо Франции, у которой в Нигере расквартированы полторы тысячи военных, за ситуацией пристально следят в США. 

 "Мы полностью поддерживаем демократически избранного президента и самым решительным образом осуждаем любые попытки силового захвата власти и нарушения конституционного порядка. Мы призываем к немедленному освобождению президента, соблюдению верховенства закона и обеспечению общественной безопасности", – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

AP Photo/Fatahoulaye Hassane Midou
Сторонники путчистов возле горящей штаб-квартиры правящей Партии за демократию и социализм Нигера, Ниамей, 27 июля 2023 года.AP Photo/Fatahoulaye Hassane Midou

Ранее путчисты объявили о приостановке деятельности политических партий и призвали население "сохранять спокойствие" после беспорядков в Ниамее и поджога штаб-квартиры партии смещённого президента. Некоторые сочуствующие военным демонстранты размахивали российскими флагами и скандировали антифранцузские лозунги.

С 2020 года Нигер стал третьей страной в регионе Сахель после Мали и Буркина-Фасо, где произошёл государственный переворот.

Также по теме

Переворот в Нигере: сотни сторонников путчистов вышли на митинг

Нигер: "Мы решили положить конец режиму"

Попытка госпереворота в Нигере

Африканская политика Нигер Африка Эммануэль макрон Государственный переворот