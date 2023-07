Правда ли, что украинцы праздновали взрыв на Крымском мосту в пабе?

Венгерский телеканал выпустил новостной сюжет, в котором сообщалось, что украинцы праздновали в пабе взрыв на Крымском мосту, пели и танцевали. Так ли это?

Праздновали ли украинцы разрушение Крымского моста в пабе? Так утверждает один из венгерских телеканалов. Но произошло ли это на самом деле?

17 июля мост, соединяющий Россию с аннексированным Москвой Крымом, был атакован второй раз менее чем за год. Два человека погибли, а их дочь получила ранения, сообщили российские СМИ. Президент Владимир Путин распорядился усилить охрану Керченского моста, самого длинного в Европе, а также пообещал, что Россия примет ответные меры.

Венгерский новостной канал сообщил, что украинцы радовались атаке, танцевали и пели в баре: "[Мост] имеет стратегически важное значение во время войны, поскольку через него осуществляется снабжение российских войск. "Керченский мост — в огне, русская оборона — в ужасе!" — торжественно пели украинцы в одном из пабов", — говорит закадровый голос в сюжете.

Проведя обратный поиск изображений, мы нашли оригинальное видео, и оно не имеет никакого отношения к вторжению России в Украину. Впервые оно было опубликовано еще в 2016 году. Люди на видео — пылкие футбольные болельщики во время чемпионата Европы 2016 года, который проходил во Франции.

Согласно оригинальному видеоролику, опубликованному 12 июня в Фейсбуке, сцена разворачивается в баре в Северной Ирландии. Люди на видео демонстрировали поддержку футболисту Уиллу Григгу, игравшему за сборную Северной Ирландии. Хотя он оставался на скамейке запасных весь турнир, Уилл Григг стал любимцем болельщиков команды. В его честь скандировали: "Уилл Григг — в огне (прим. — в ударе), ваша оборона — в ужасе" (анг. Will Grigg's on fire, your defence is terrified) под известную песню Freed From Desire итальянской певицы Галы. Гимн прижился и широко освещался в международных СМИ.

Венгерский репортаж раскритиковали не только многочисленные СМИ в самой стране, но и в других частях Европы. Даниэль Фройнд, депутат Европарламента от партии "Зеленых", у себя в Твиттере назвал сюжет "позором".

Но это уже не первый случай, когда этот ролик ассоциировался с войной в Украине. Некоторые проукраинские аккаунты в соцсетях уже использовали это видео после первой атаки на Керченский мост в октябре 2022 года. Многие пользователи предполагают, что болельщики на видео поют "Kerch bridge on fire" (пер. "Керченский мост — в огне") вместо оригинальных слов.