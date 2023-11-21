Война в Украине затягивается, доверие россиян к армии падает – опрос

By Joshua Askew

Москва обещала быструю победу в Украине. Прошло почти два года, война превращается в позиционную, а от российского общества по-прежнему требуют поддержки или хотя бы неосуждения действий Кремля.

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Уровень доверия граждан России своим вооружённым силам снизился, хотя и остаётся достаточно высоким, об этом свидетельствуют данные опроса агентства Gallup.

Американские исследователи утверждают, что неспособность Кремля и Минобороны одержать быструю победу в войне в Украине, которая, как первоначально ожидалось, продлится всего пару недель, "несколько подорвала" доверие россиян к армии.

Неудачи на поле боя "укрепили разочарование", отмечают в Gallup.

После почти двух лет боевых действий в Украине, начавшихся в феврале 2022 года, потери как российской, так и украинской армий постоянно растут.

В сентябре прошлого года Москва объявила частичную мобилизацию 300 тыс. человек, что вызвало протесты по всей стране. Позднее власти озвучили планы по увеличению численности вооружённых сил более чем на 30% в 2023 году.

75% россиян, опрошенных Gallup этим летом, заявили, что доверяют армии, что на 5% меньше, чем в начале полномасштабного вторжения. Снижение фиксируется во всех демографических и социальных группах – мужчины и женщины, молодёжь и пожилые люди, богатые и бедные меньше доверяют российским вооружённым силам.

"Если в 2024 году уровень доверия населения вооружённым силам продолжит падать, это может создать ещё большую проблему для российского руководства, которое пытается сохранить общественную поддержку конфликта, в котором пока нет победителя", – пишет Gallup на своём сайте.

Поддержание морального духа населения – актуальная проблема и для Украине, где по-прежнему идут бои и продолжается оккупация.

Почему доверие населения к военным падает?

Опрос Gallup показал, что доверие к такому общественному институту, как армия остаётся "крепкой". Показатель в 75% по-прежнему "соответствует тому, как на этот вопрос отвечают в Европе, начиная с 2022 года", – уточнили эксперты

В то же время, несмотря на снижение доверия к армии, возросло доверие россиян к другим институтам.

В 2023 году выросло доверие к полиции, финансовым структурам и судебной системе, причём, по мнению американских исследователей, все три показателя достигли "рекордных максимумов" с момента начала регистрации данных.

"В период, когда доверие ко многим другим государственным институтам значительно выросло, тот факт, что этот тренд не затронул военных, заслуживает внимания", – говорится в публикации Gallup.

В организации полагают, что "причина ослабления доверия россиян своим вооружённым силам может заключаться в растущем несоответствии между восприятием политического и военного руководства страны".

В период с 2006 по 2018 год Gallup отмечал, что доверие к армии шло по схожему пути – независимо от того, одобряли или респонденты руководство страны или нет.

Однако с 2018 года, как показывают результаты опроса, доверие к военным пошатнулось среди тех, кто недоволен политикой властей.

Эта тенденция сохранилась и в 2023 году: доверие к военным среди тех, кто не одобряет руководство страны, упало до самого низкого уровня (40%) с 2006 года, уточняет Gallup.

"Неудавшийся мятеж вагнеровцев вполне мог сыграть свою роль в этом снижении, поскольку он не только стал серьёзным публичным вызовом авторитету президента Путина, но и поставил под сомнение как компетентность военных, так и одобрение их руководства", – пишут авторы исследования.

В ходе июньского мятежа отряд российских наёмников двинулся на Москву, но в итоге был остановлен якобы по соглашению между Владимиром Путиным и лидеров ЧВК Евгением Пригожиным, который впоследствии погиб в авиакатастрофе при невыясненных обстоятельствах.

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Проведение опросов в авторитарных режимах может быть затруднено. Российские власти жёстко подавляют антивоенные протесты и любую критику, а также и тратят миллионы на военную пропаганду, поэтому результаты опросов могут не отражать реальных настроений в обществе.

Некоторые опросы показывают, что поддержка военного вторжения в соседнюю страну среди россиян высока. Другие показывают, что сторонники и противники войны разделились примерно поровну.