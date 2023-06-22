"Восстановление – часть сопротивления": Украина рассчитывает получить от Запада почти $7 млрд

Запад пообещал выделить ещё несколько миллиардов долларов на восстановление разрушенной войной инфраструктуры, борьбу с коррупцией и поддержку европейского пути развития Украины.
В первый день лондонской конференции по восстановлению Украины партнёры пообещали Киеву многомиллиардную помощь. Украинские делегаты утверждают, что на фоне продолжающейся войны потребности в финансировании колоссальны, при этом, чтобы страна смогла стать "влиятельным членом западного мира", союзники должны взять на себя обязательства по конкретным проектам.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, на решение экстренных задач, таких, как поддержка экономики, разминирование, восстановление жилья, требуется чуть больше 14 млрд евро. Половину этой суммы Украина рассчитывает привлечь с помощью механизма Координационной донорской платформы.
В комментарии изданию Politico замминистра инфраструктуры заявила, что миллионы украинцев покинули страну, но государство должно обеспечить основные гарантии тем, кто остался.
Еврокомиссия представила в Лондоне проект очередного фонда для нужд Украины, который в случае принятия Европарламентом и Советом ЕС позволит мобилизовать до 50 млрд евро в течение четырёх лет в виде грантов и кредитов.
США направят дополнительно 1,3 миллиарда долларов на "капитальный ремонт энергосистемы Украины" и модернизацию других объектов критической инфраструктуры.
В завершающий день конференции свои предложения по восстановлению Украины представят частные инвестиционные группы.
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