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Россия

Перед взрывами вблизи "Северных потоков" проходили российские корабли

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Снимок из видео Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля 2023
Снимок из видео Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля 2023   -  Авторское право  JONATHAN NACKSTRAND/AFP or licensors
 Euronews

Незадолго до сентябрьских взрывов вблизи газопроводов "Северный поток" проходили российские корабли, выяснили журналисты из Северной Европы. Они были замаскированы под рыболовные траулеры и исследовательские суда, а их передатчики были выключены.

Незадолго до сентябрьских взрывов вблизи газопроводов "Северный поток" проходили российские корабли, выяснили журналисты из Северной Европы. Они были замаскированы под рыболовные траулеры и исследовательские суда, а их передатчики были выключены.

Российские корабли, способные выполнять подводные операции, проходили в районе газопроводов "Северный поток" в Балтийском море перед тем, как они были взорваны в сентябре прошлого года. Об этом говорится в совместном расследовании журналистов из Северной Европы. Они не утверждают, что за диверсией стоит Москва, но задают вопросы о необычной активности российского военно-морского флота.

В одном из эпизодов документального сериала под названием "Закулисная война Путина", над которой работали датская телерадиокомпания DR, норвежская NRK, шведская SVT и финская Yle, говорится, что флот из трех российских кораблей, который проходил вблизи трубопроводов, был замаскирован под рыболовные траулеры и исследовательские суда.

По версии расследователей, флот состоял из научно-исследовательского судна ВМФ "Сибиряков", буксира СБ-123 и еще одного корабля, выяснить название которого не удалось. Журналисты называют их "кораблями-призраками", так как они находились в Балтийском море с выключенными передатчиками.

Тем не менее бывший офицер британской военно-морской разведки смог отследить их перемещения, с помощью перехваченных радиопереговоров, которые корабли вели с военно-морскими базами.

Выяснилось, что эти "корабли-призраки" находились вблизи места взрыва в течение нескольких часов, а буксир СБ-123 — почти целые сутки. Предположительно, он прибыл в район газопроводов за пять дней до взрывов и оставался там весь вечер и всю ночь. 

Исследовательское судно "Сибиряков" способно вести подводное наблюдение и картографирование, а также запускать небольшой подводный аппарат.

Теории о причине взрывов

О причинах взрывов было выдвинуто несколько конкурирующих теорий: одни обвиняют в них Россию, другие — Украину или её западных союзников. Что произошло на самом деле, остается неизвестным.

Москва отрицает свою причастность к произошедшему и заявляет, что за взрывом могли стоять страны Запада. Президент России Владимир Путин обвинил в диверсии "англосаксов".

В марте несколько крупных СМИ — The New York Times, Die Zeit и Washington Post — со ссылкой на данные разведки сообщили о том, что за взрывами могли стоять некие "проукраинские силы", но не само правительство в Киеве.

"Было выдвинуто множество других, противоречащих друг другу теорий, — сказал Euronews журналист Ховард Гульдаль, работавший над документальным фильмом. — Некоторые из этих других теорий были довольно запутанными в своих методах, слишком скрытными в отношении своих источников и делали выводы, которые не были достаточно подкреплены доказательствами. Мы постарались сделать всё возможное, чтобы быть открытыми в том, как мы работали, каковы наши выводы и какими они не являются".

"Мы использовали спутниковые снимки и другие источники, чтобы подтвердить позиции из радиосообщений, — продолжает Гульдаль. — Мы с уверенностью можем сказать, что эти суда были в этом районе, а также в какое время они там находились. Однако мы не можем сделать вывод о том, причастны ли они к утечке или нет. Будущие материалы могут дать нам больше ответов".

И Швеция, и Дания утверждают, что произошедший в их экономических зонах взрыв был преднамеренным, хотя они пока не установили, кто несет за него ответственность. Вместе с Германией они проводят расследование инцидента.

В результате взрыва произошла утечка, вызвавшая выброс большого количества парниковых газов — её оценили в 500 метрических тонн метана в час.

В апрельских эпизодах документального сериала рассказывалось о том, что российские суда наносили на карту морские ветряные электростанции, газопроводы, электрические и интернет-кабели в Северном море для возможных диверсионных атак.

Среди целей были и ветряные электростанции у побережья Великобритании — жизненно важный источник энергии в королевстве.

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