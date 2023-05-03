Перед взрывами вблизи "Северных потоков" проходили российские корабли

Euronews

Незадолго до сентябрьских взрывов вблизи газопроводов "Северный поток" проходили российские корабли, выяснили журналисты из Северной Европы. Они были замаскированы под рыболовные траулеры и исследовательские суда, а их передатчики были выключены.

Незадолго до сентябрьских взрывов вблизи газопроводов "Северный поток" проходили российские корабли, выяснили журналисты из Северной Европы. Они были замаскированы под рыболовные траулеры и исследовательские суда, а их передатчики были выключены.

Российские корабли, способные выполнять подводные операции, проходили в районе газопроводов "Северный поток" в Балтийском море перед тем, как они были взорваны в сентябре прошлого года. Об этом говорится в совместном расследовании журналистов из Северной Европы. Они не утверждают, что за диверсией стоит Москва, но задают вопросы о необычной активности российского военно-морского флота.

В одном из эпизодов документального сериала под названием "Закулисная война Путина", над которой работали датская телерадиокомпания DR, норвежская NRK, шведская SVT и финская Yle, говорится, что флот из трех российских кораблей, который проходил вблизи трубопроводов, был замаскирован под рыболовные траулеры и исследовательские суда.

По версии расследователей, флот состоял из научно-исследовательского судна ВМФ "Сибиряков", буксира СБ-123 и еще одного корабля, выяснить название которого не удалось. Журналисты называют их "кораблями-призраками", так как они находились в Балтийском море с выключенными передатчиками.

Тем не менее бывший офицер британской военно-морской разведки смог отследить их перемещения, с помощью перехваченных радиопереговоров, которые корабли вели с военно-морскими базами.

Выяснилось, что эти "корабли-призраки" находились вблизи места взрыва в течение нескольких часов, а буксир СБ-123 — почти целые сутки. Предположительно, он прибыл в район газопроводов за пять дней до взрывов и оставался там весь вечер и всю ночь.

Исследовательское судно "Сибиряков" способно вести подводное наблюдение и картографирование, а также запускать небольшой подводный аппарат.

Теории о причине взрывов

О причинах взрывов было выдвинуто несколько конкурирующих теорий: одни обвиняют в них Россию, другие — Украину или её западных союзников. Что произошло на самом деле, остается неизвестным.

Москва отрицает свою причастность к произошедшему и заявляет, что за взрывом могли стоять страны Запада. Президент России Владимир Путин обвинил в диверсии "англосаксов".

В марте несколько крупных СМИ — The New York Times, Die Zeit и Washington Post — со ссылкой на данные разведки сообщили о том, что за взрывами могли стоять некие "проукраинские силы", но не само правительство в Киеве.

"Было выдвинуто множество других, противоречащих друг другу теорий, — сказал Euronews журналист Ховард Гульдаль, работавший над документальным фильмом. — Некоторые из этих других теорий были довольно запутанными в своих методах, слишком скрытными в отношении своих источников и делали выводы, которые не были достаточно подкреплены доказательствами. Мы постарались сделать всё возможное, чтобы быть открытыми в том, как мы работали, каковы наши выводы и какими они не являются".

"Мы использовали спутниковые снимки и другие источники, чтобы подтвердить позиции из радиосообщений, — продолжает Гульдаль. — Мы с уверенностью можем сказать, что эти суда были в этом районе, а также в какое время они там находились. Однако мы не можем сделать вывод о том, причастны ли они к утечке или нет. Будущие материалы могут дать нам больше ответов".

И Швеция, и Дания утверждают, что произошедший в их экономических зонах взрыв был преднамеренным, хотя они пока не установили, кто несет за него ответственность. Вместе с Германией они проводят расследование инцидента.

В результате взрыва произошла утечка, вызвавшая выброс большого количества парниковых газов — её оценили в 500 метрических тонн метана в час.

В апрельских эпизодах документального сериала рассказывалось о том, что российские суда наносили на карту морские ветряные электростанции, газопроводы, электрические и интернет-кабели в Северном море для возможных диверсионных атак.

Среди целей были и ветряные электростанции у побережья Великобритании — жизненно важный источник энергии в королевстве.