Законопроект о конфискации имущества за "фейки" об армии одобрен в первом чтении

By Euronews

Документ должен пройти еще два чтения.

РЕКЛАМА

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за распространение ложной информации о вооруженных силах. Законопроект поддержали 395 депутатов, трое выступили против. воздержавшихся не было.

Законопроект предлагает, в частности, ужесточить уголовную ответственность за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, и вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества.

Проект закона предполагает изменение в статье 280.4 УК РФ — к деятельности, направленной против безопасности РФ, будут отнесены все преступления диверсионной направленности. Статья дополняется двумя новыми квалифицирующими признаками, усиливающими ответственность: из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, национальной, религиозной ненависти или вражды.

Законопроект поддержали Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг. Документу предстоит пройти еще два чтения, перед тем как он будет направлен на одобрение Совет Федерации и подпись президента РФ.