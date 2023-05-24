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Новости Европы

Евросоюз намерен проводить больше морских учений

Судно-трубоукладчик к Северном море
Судно-трубоукладчик к Северном море   -  Авторское право  Bernd Wuestneck/dpa via AP
 Isabel Marques da Silva

Еврокомиссия призвала чаще и активнее проводить морские учения с участием военных и гражданских служб. К этому Евросоюз вынуждают угрозы для его подводной инфраструктуры со стороны России.

Еврокомиссия призвала чаще и интенсивнее проводить морские учения с участием военных и гражданских служб стран ЕС. К этому Евросоюз вынуждают угрозы для его критической важной инфраструктуры, такой как оффшорные ветряные электростанции, подводные кабели связи и трубопроводы.

В сентябре 2022 года произошли взрывы возле газопроводов "Северного потока". А в марте этого года Нидерланды, Бельгия, Дания и Швеция сообщили о подозрительных действия в Северном море российских судов, которые, предположительно, занимались разведкой.

В среду на мероприятии Европейских дней моря во французском Бресте выступил еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства. В интервью Euronews Виргиниюс Синкявичюс обосновал необходимость усиления в североморской акватории мер безопасности и наблюдения:

«Риски очень реальны. Мы видели, что произошло с инфраструктурой "Северных потоков". Продолжается расследование, становятся известными всё больше деталей. Нам нужно реалистично оценивать геополитическую ситуацию, в которой мы сейчас находимся. И мы должны принять все возможные меры. По этой причине в обновленную Морскую стратегию Евросоюза мы включили очень важные меры по защите и мониторингу наших ключевых инфраструктур, зная, что это играет ключевую роль в обеспечении нашей энергетической независимости и стратегической автономии».

Европейское агентство морской безопасности со штаб-квартирой в Лиссабоне готовится координировать такие усилия стран-членов и призывает их  повысить бдительность.

Глава отдела безопасности, охраны и наблюдения Леендерт Баль сообщил, что в январе 2024 года агентство введёт в строй Единую цифровую платформу по обмену информацией (английская аббревиатура CISE):

«Мы можем использовать CISE для информирования друг друга, а также для раннего предупреждения и оповещения. Это создаст уникальную комбинированную связь между всеми органами в Европе, работающими в области морского наблюдения».

В последнее время отмечается усиление угроз для экономики и суверенитета Евросоюза кибератак и гибридных нападений. Многие потенциальные цели для них находятся в европейских морях или на побережье.

Наш корреспондент Изабель Маркеш Да Силва передаёт:

«Вместе 27 стран Евросоюза распоряжаются крупнейшей в мире исключительной морской экономической зоной. До сих пор они в основном имели дело с контрабандой людей и загрязнением окружающей среды. Но теперь им придется больше сотрудничать, чтобы предотвращать атаки на критически важные инфраструктуры, которые необходимы для жизни миллионов людей на суше".

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