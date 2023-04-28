Российский атом за рубежом: Москва продвигает ядерные проекты несмотря на санкции

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Индра Оверленд, Норвежский институт международных отношений: "Россия неплохо обходит и приспосабливается к санкциям"

Турция открыла свою первую атомную электростанцию "Аккую" в сотрудничестве с Россией, что может показаться неожиданным шагом, учитывая геополитическую ситуацию. Компании российского "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар".

АЭС "Аккую" AFPTV

Россия экспортирует ядерные технологии по всему миру. Для стран, нуждающихся в диверсификации своего энергоснабжения, сотрудничество с Россией является привлекательной перспективой.

Индра Оверленд, Норвежский институт международных отношений:"Россия способна предложить проект "под ключ" для многих стран. Такой проект предусматривает все уровни сотрудничества: от обучения персонала работе - до проектирования, планирования, строительства станций, поставок топлива и работы с отходами".

Россия тратит огромные средства на проекты в сфере мирного атома за рубежом. В 2020 году, по данным "Росатома", этот бизнес-портфель превысил 138 миллиардов долларов, 125 миллиардов в пересчете на евро. Эти траты оборачиваются не только материальной выгодой.

Индра Оверленд, Норвежский институт международных отношений:"Росатом" - российская государственная атомная компания. Ее дочерние компании являются крупными источниками дохода для России. В будущем, если они смогут продолжать работу, которую они делали до сих пор, это станет каналами для создания зависимости, создания прочных связей на самых разных уровнях между Россией и многими странами мира".

После полномасштабного вторжения в Украину Запад ввел новые санкции против России. Но достаточно ли их, чтобы препятствовать развитию российской ядерной энергетики и продвижению услуг вэтой сфере?

Индра Оверленд, Норвежский институт международных отношений:"Россия неплохо обходит и приспосабливается к санкциям. Часто на Западе переоценивают влияние санкций и недостаточно активно внедряют и ужесточают их, чтобы действительно остановить Россию. Так что, если Запад хочет остановить Россию, ему, вероятно, нужны более жесткие санкции".

В каких странах Россия строит АЭС

Госкорпорация "Росатом" осуществляет масштабную программу сооружения АЭС за рубежом. Портфель зарубежных заказов включает более 30 блоков на разных стадиях реализации.

Атомные проекты РФ в Европе, Африке и Азии Euronews

Россия сотрудничает с Беларусью, Болгарией, Словакией, Индией, Венгрией, Бангладеш, Китаем, Республикой Корея, Сирией, Ираном, Египтом, Индонезией, и Турцией.

Сотрудничество с Турцией

Межправительственное соглашение РФ и Турции по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации АЭС на площадке "Аккую" в провинции Мерсин было подписано 12 мая 2010 года.

Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с самыми современными реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 общей мощностью 4800 мегаватт.

Расчетный срок службы АЭС "Аккую"– 60 лет. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй"

По прогнозам, проект покроет до 10% потребностей Турции в электроэнергии. Предусматривается создание новых рабочих мест: управлять станцией будет большое число местных специалистов, прошедших обучение в России. Есть и другие преимущества.

Индра Оверленд, Норвежский институт международных отношений:"В Турции большое население. По крайней мере, у Турции была быстрорастущая экономика. Но это также относительно бедная в плане энергетики страна, зависящая от импорта. Таким образом, для Турции ядерная энергия представляет собой диверсификацию. Это представляет собой стабильную базовую нагрузку, а также возможность развития собственных технологических компетенций Турции в области ядерной энергетики, которые в будущем могут развиваться различными способами. И именно это привлекает многие страны, такие, как Египет, как ЮАР. Я бы сказал, что ядерное сотрудничество между Турцией и Россией, возможно, является самым ярким примером того, насколько Турция на самом деле доверяет России и готова связать себя с Россией".

"Вековая мечта" может обернуться инструментом политического давления?

Минэнерго Турции заверило, что АЭС "Аккую" будет способна выдержать землетрясение магнитудой 9. При этом в ведомстве подчеркнули, что поблизости к станции нет линий разлома земной коры, поэтому ее сейсмической безопасности ничего не угрожает.

В Анкаре АЭС "Аккую" неоднократно называли "вековой мечтой". Турецкие власти считают развитие атомной энергетики важным шагом на пути к диверсификации и укреплению энергетической структуры страны.

Однако, обращают внимание эксперты, Турция уже импортирует природный газ из России, и ядерное соглашение усилит зависимость этой страны от России — в отношении ядерных технологий, ядерного топлива и обучения персонала для эксплуатации атомной электростанции.

Это, считают аналитики, сопряжено с немалым риском, поскольку Россия показала, что может использовать энергетическую зависимость как инструмент политического давления.

С точки зрения энергетической безопасности, ядерная сделка не решает проблему зависимости Турции от российского природного газа, а скорее добавляет вторую зависимость от ядерных технологий. Так почему Турция принимает участие в таком долгосрочном проекте?

Индра Оверленд, Норвежский институт международных отношений:"Во-первых, это говорит о том, что Турция занимает очень нейтральную позицию между Россией и Западом, между Россией и Украиной, несмотря на то, что она является страной НАТО, и, возможно, для некоторых, это неожиданно. А во-вторых, это показывает, насколько ядерная энергетика привлекательна не только для Турции, но и для других подобных держав среднего уровня как способ диверсификации их энергоснабжения, а также как способ приобретения новых технологий и ноу-хау".

Риски можно снизить

Хотя зависимость Турции от России в реализации программы развития ядерной энергетики может иметь глубокие последствия для Турции, риски все еще возможно снизить, полагают эксперты.

Речь идет о диверсификации поставщиков для будущих станций и установлении более тесного сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для оказания регулирующих услуг.