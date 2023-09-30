Здесь играют! Джаз-концерт на бывшем складе ядерных боеприпасов

By euronews

В Чехии музыканты свинг-группы выступают в ядерном бункере и призывают задуматься о мире

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Еще весной свинг-группа Яна Смигматора выступала в Карнеги-холле. Теперь они играют глубоко под землей, в бункере под сотнями тонн бетона. Снаружи не слышно ни звука.

Это бывшее советское хранилище ядерных боеголовок "Явор-51", ныне превращенное в Музей атома.

Ян Смигматор, музыкант:

«Акустика здесь, в музее, просто превосходная. Здесь очень хорошо играется. И мне правда нравится идея превратить склады атомных боеприпасов по всему миру в джаз-клубы».

Это единственный в мире общедоступный склад ядерных боеголовок, в свое время - самое секретное и охраняемое место. На этот объект в глухом лесу с 1968 по 1990 год не был допущен ни один рядовой гражданин Чехословакии.

Вацлав Витовец, директор музея:

«Этот музей был создан для того, чтобы напомнить будущим поколениям о том, через что прошли наши отцы и деды, и сделать так, чтобы такое никогда не повторилось».

Концерты, которые начинает организовывать музей, призваны способствовать еще большему осознанию общественностью ядерной опасности.

Иржи Скацел, Euronews:

«Сегодняшнее послание со склада ядерных боеголовок звучит ясно: занимайтесь искусством, а не войной!»