Правящая партия ЮАР хочет выйти из МУС

Euronews

Правящая партия ЮАР приняла решение о выходе страны из-под юрисдикции Международного уголовного суда. Об этом президент республики Сирил Рамафоса заявил на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё.

Официальная причина — "несправдливое отношение МУС к некоторым странам".

"Да, правящая партия, "Африканский национальный конгресс", считает, что ЮАР было бы благоразумно выйти из МУС. Во многом из-за того, как МУС разбирается с такими проблемами", — заявил Сирил Рамафоса.

ЮАР признала юрисдикцию Международного уголовного суда, а значит обязана по его ордеру арестовать Владимира Путина, если президент России в августе приедет в Дурбан на саммит БРИКС.

Южно-Африканская Республика уже пыталась выйти из-под юрисдикции МУС в 2015 году. Тогда в страну прилетел президент Судана Омар аль-Башир, которого ЮАР также должна была экстрадировать в Гаагу. Власти позволили ему выехать из страны, после чего Верховный суд и признал решение о выходе из МУС неконституционным.