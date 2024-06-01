Правящая партия ЮАР впервые за 30 лет не набрала большинство голосов

By euronews

На парламентских выборах в ЮАР правящий в стране с 1994 года "Африканский национальный конгресс" впервые не получил абсолютного большинства голосов и для сохранения власти будет вынужден формировать коалицию.

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На парламентских выборах в ЮАР правящий в стране с 1994 года "Африканский национальный конгресс" впервые не получил абсолютного большинства голосов.

После подсчета почти 100% бюллетеней АНК набирает 40,1% голосов, либеральный "Демократический альянс" – 21,7%, левопопулистская партия бывшего президента Джейкоба Зумы, появившаяся в декабре 2023 года, – 14,8%. На прошлых выборах результат АНК составил 57,50% голосов.

В числе причин падающих результатов АНК называют бедность и безработицу, которые сильнее влияют на темнокожее большинство страны: они составляют 80% населения ЮАР и были главным электоратом АНК на протяжении многих лет. Партию обвиняют в нехватке государственных услуг, коррупции и кризисе с электричеством.

О возможных коалициях в случае потери большинства АНК не говорил. В "Демократическом альянсе", который 30 лет находился в официальной оппозиции, уже заявили, что готовы на коалицию с АНК.