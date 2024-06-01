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Правящая партия ЮАР впервые за 30 лет не набрала большинство голосов

Leader of the main opposition Democratic Alliance John Steenhuisen, right, shakes hands with ANC's Chairman. Gwede Mantashe, left
Leader of the main opposition Democratic Alliance John Steenhuisen, right, shakes hands with ANC's Chairman. Gwede Mantashe, left Авторское право Themba Hadebe/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Themba Hadebe/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By euronews
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На парламентских выборах в ЮАР правящий в стране с 1994 года "Африканский национальный конгресс" впервые не получил абсолютного большинства голосов и для сохранения власти будет вынужден формировать коалицию.

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На парламентских выборах в ЮАР правящий в стране с 1994 года "Африканский национальный конгресс" впервые не получил абсолютного большинства голосов.

После подсчета почти 100% бюллетеней АНК набирает 40,1% голосов, либеральный "Демократический альянс" – 21,7%, левопопулистская партия бывшего президента Джейкоба Зумы, появившаяся в декабре 2023 года, – 14,8%. На прошлых выборах результат АНК составил 57,50% голосов.

В числе причин падающих результатов АНК называют бедность и безработицу, которые сильнее влияют на темнокожее большинство страны: они составляют 80% населения ЮАР и были главным электоратом АНК на протяжении многих лет. Партию обвиняют в нехватке государственных услуг, коррупции и кризисе с электричеством.

О возможных коалициях в случае потери большинства АНК не говорил. В "Демократическом альянсе", который 30 лет находился в официальной оппозиции, уже заявили, что готовы на коалицию с АНК.

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