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Бразилия приостанавливает работу соцсети X

Председатель Верховного суда Бразилии Александре де Мораес
Председатель Верховного суда Бразилии Александре де Мораес Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Daniel Bellamy и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Судья Верховного суда Бразилии постановил приостановить деятельность социальной медиаплатформы Илона Маска после того, как тот отказался назвать юридического представителя в стране.

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Председатель Верховного суда Бразилии в пятницу распорядился приостановить деятельность социальной медиаплатформы X после того, как ее глава Илон Маск отказался назвать юридического представителя в стране, говорится в копии решения, с которой ознакомилось агентство The Associated Press.

Судья Алешандри ди Морайс предупредил Маска в среду вечером, что X может быть заблокирован в Бразилии, если он не выполнит его распоряжение назвать представителя, и установил 24-часовой срок. Компания не имеет представителя в Бразилии с начала этого месяца. Ди Морайс заявил, что платформа останется заблокированной до тех пор, пока не выполнит требования, а также установил ежедневный штраф в размере 50 000 реалов (8 045 евро) для людей или компаний, использующих VPN для доступа к ней..

Бразилия - важный рынок для X, которая борется с потерей рекламодателей с тех пор, как Маск приобрел бывший Twitter в 2022 году. По данным группы маркетинговых исследований Emarketer, около 40 миллионов бразильцев, примерно пятая часть населения, заходят на X хотя бы раз в месяц.

В четверг на своей официальной странице, посвященной глобальным правительственным вопросам, компания X написала, что ожидает блокировки соцсети ди Морайсом "просто потому, что мы не будем выполнять его незаконные приказы о цензуре своих политических оппонентов".

"Когда мы попытались защитить себя в суде, судья ди Морайс пригрозил нашему бразильскому юридическому представителю тюремным заключением. Даже после того, как она ушла в отставку, он заморозил все ее банковские счета", - пишет компания. "Наши протесты против его явно незаконных действий были либо отклонены, либо проигнорированы. Коллеги судьи ди Морайса по Верховному суду либо не хотят, либо не могут противостоять ему".

X вступил в конфликт с ди Морайсом из-за нежелания выполнять приказы о блокировке пользователей.

Среди аккаунтов, которые платформа ранее закрывала по распоряжению бразильцев, были законодатели, связанные с правой партией бывшего президента Жаира Болсонару, и активисты, обвиненные в подрыве бразильской демократии.

Маск, называющий себя "абсолютистом свободы слова", неоднократно заявлял, что действия правосудия равносильны цензуре, и его аргументы нашли отклик у правых политических сил Бразилии. В своем посте он назвал ди Морайса "злым диктатором, переодетым в судью".

Защитники ди Морайса заявили, что его действия, направленные против Х, законны, поддержаны большинством членов суда в полном составе и служат защите демократии в то время, когда она находится под угрозой. Его постановление, принятое в пятницу, основано на бразильском законодательстве, согласно которому иностранные компании должны иметь представительство в стране, чтобы они могли получать уведомления о возбужденных против них судебных делах.

Учитывая, что операторы знают о широко разрекламированном противостоянии и об их обязанности выполнить приказ ди Морайса, а также тот факт, что сделать это несложно, X могут отключить уже через 12 часов после получения инструкций, говорит Лука Белли, координатор Центра технологий и общества при Фонде Жетулиу Варгаса, университета в Рио-де-Жанейро.

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