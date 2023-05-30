Сенатор Грэм – российским властям: "Увидимся в Гааге"

Видеозапись с якобы "русофобскими" высказываниями республиканца была смонтирована, но это не помешало российским властям объявить его в розыск.

Российские власти объявили в розыск американского сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма "по факту русофобских высказываний".

Политик привлёк внимание МВД и Следственного комитета после публикации видеозаписи со встречи с Владимиром Зеленским, посвящённой военной помощи США, на которой республиканец якобы называет смерть россиян "самой удачной тратой денег" Вашингтона.

Позже Reuters выяснил, что между фразами "Русские умирают" и "Это лучшее, на что мы тратили деньги" есть монтажная склейка. Тем не менее глава СК Бастрыкин поручил завести уголовное дело.

"Я буду носить ордер на арест, выданный коррумпированным и аморальным правительством Путина, как знак почёта", – написал в Твиттере Линдси Грэм, добавив, что "подчинится" юрисдикции Международного уголовного суда, если его примеру последует Россия.

"Приходите изложить свои доводы. Увидимся в Гааге!" – заявил политик.

В последнее время у российских правоохранителей всё больше вопросов к иностранным политикам и представителям международных организаций. Так в списке разыскиваемых оказался прокурор МУС Карим Хан, выдавший ордер на арест Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.