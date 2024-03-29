ЮАР: в ДТП погибли десятки людей, ведется расследование

By Euronews

По меньшей мере 45 человек погибли в результате ДТП в ЮАР. Автобус с пассажирами сорвался с моста в пропасть, пролетел 50 метров и загорелся. В катастрофе выжила 8-летняя девочка.

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В ЮАР расследуют причины автодорожной катастрофы жертвами которой стали по меньшей мере сорок пять человек.

Лимпопо, ЮАР AP/AP

Трагедия разыгралась в провинции Лимпопо. Автобус с пассажирами упал с моста и загорелся. В министерстве транспорта республики сообщили, что при крушении выжила только восьмилетняя девочка, которую доставили в больницу.

Автобус следовал из Ботсваны в южноафриканский город Мория и перевозил верующих, направлявшихся на пасхальный фестиваль.