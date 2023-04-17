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Венгрия

Марш живых в Будапеште в память о жертвах Холокоста

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День памяти жертв Холокоста в Венгрии
День памяти жертв Холокоста в Венгрии   -  Авторское право  Zoltan Balogh/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
 Rita Konya

16 апреля в Будапеште состоялся Марш живых - в память о жертвах Холокоста в Венгрии, людях, погибших в концентрационных лагерях.

Участники акции прошли по маршруту длиной около двух километров, соединяющему два мемориала в центре города.

Организаторы посчитали важным, чтобы в марше приняло участие как можно больше переживших Холокост, а также обладателей звания "Праведник народов мира". Они ехали в первых рядах.

"Часть марша - повторное посвящение. Посвящение себя заново, чтобы найти силы для взаимодействия с теми, с кем мы не согласны, противостоять тем, кто нападает на уязвимых, тем, кем движет оппортунистическая ненависть, кто использует нас для разделения, маргинализации, дегуманизации", - сказал на мероприятии посол США в Венгрии Дэвид Прессман.

Почетной гостьей мероприятия стала координатор Европейской комиссии по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбайн.

По данным Международного института исследований Холокоста, в период с 1941 по 1945 год нацисты убили три четверти проживавших в Венгрии евреев, от 500 до 600 тысяч человек.

После памятных мероприятий в Будапеште 155 делегатов из Венгрии отправятся в Польшу, где примут участие в Международном марше живых 18 апреля, на котором ожидается около 10 тысяч участников из 54 стран.

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