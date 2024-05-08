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Срочная новость. Брюссель согласился направить 3 млрд евро из замороженных российских активов на помощь Украине

Проценты от российских активов пойдут на военные нужды Украины
Проценты от российских активов пойдут на военные нужды Украины Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Jack SchicklerEuronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Дипломаты согласовали неоднозначные планы по российским активам, но некоторые утверждают, что они могли бы быть и объемнее.

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Дипломаты ЕС сегодня (8 мая) договорились использовать доходы от замороженных российских государственных активов для помощи Украине, что позволит разрушенной войной стране получить до лета около 3 млрд евро на закупку оружия и восстановление.

С момента полномасштабного вторжения в 2022 году активы московского центрального банка на сумму 210 миллиардов евро были заморожены внутри блока - в основном в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Сделка была согласована "в принципе" на очередной встрече национальных представителей, говорится в твите Бельгии, которая в настоящее время председательствует на переговорах в Совете ЕС.

Брюссель уже давно предлагает использовать проценты от этих средств, которые оцениваются примерно в 3 млрд евро в год, для восстановления Украины. Позже планы были расширены, чтобы покрыть военные расходы Киева.

План, который также поддержала группа из семи ведущих промышленно развитых демократий, появился в тот момент, когда Украина надеется переломить ситуацию на фронте. Эксперты надеются, что этому будет способствовать ходе и направление Киеву 89 млрд евро, недавно согласованных Конгрессом США.

Украинские власти призвали Брюссель пойти дальше, чем просто забирать процентные платежи, и полностью конфисковать активы Москвы. В этом случае, по их мнению, можно гарантировать, что агрессор заплатит за расходы на войну.

Однако чиновники из стран ЕС и Европейского центрального банка выразили опасения, что полная конфискация активов может создать нежелательный прецедент или повредить репутации евро как безопасной валюты.

Переговоры также затянулись из-за опасений по поводу того, сколько активов Euroclear оставит себе в качестве административного сбора (первоначально эта цифра достигала 13 %), а также из-за права Бельгии облагать налогом прибыль, получаемую брюссельским депозитарием ценных бумаг.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо уже пообещал направить около 1,5 миллиарда евро непосредственно в Украину, хотя это, по-видимому, является результатом применения существующего корпоративного налогового законодательства к неожиданной прибыли Euroclear, полученной благодаря тому, что на ее балансе находятся замороженные активы центрального банка.

Окончательный вариант сделки позволяет Euroclear оставить себе 0,3% в качестве поощрения, а 90% средств будут направлены через Европейский фонд мира, чтобы помочь Украине приобрести оружие,

Председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предполагала, что Украина может получить первые средства в рамках этого механизма к июлю, но расчеты будут проводиться с февраля, когда Euroclear официально разделила активы.

Сегодня послы также официально согласовали реформы, которые Украина должна будет провести для получения средств из отдельного механизма грантов и кредитов ЕС на сумму 50 миллиардов евро.

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