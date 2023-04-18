В Израиле вспоминают жертв Холокоста

Euronews

В Израиле прозвучала двухминутная сирена в память о шести миллионах евреях, убитых нацистами и их приспешниками во время Второй мировой войны. На территории страны остановился весь транспорт, была объявлена минута молчания.

В этом году памятные мероприятия приурочены к 80-летию восстания в Варшавском гетто. Также в Польше состоится Марш живых из Освенцима в Биркенау.

День памяти жертв Холокоста в Израиле начали отмечать накануне. В присутствии 6 выживших во время церемонии в мемориальном комплексе изучения Холокоста президент Израиля призвал к национальному единству после трех месяцев массовых протестов против судебной реформы.

Ицхак Герцог, президент Израиля:

— В этом году чувства огрубели, плечи ссутулились, как бы свидетельствуя о тяжести разногласий, навалившихся на нас. Я обращаюсь к вам, граждане Израиля, с простой просьбой: давайте оставим эти священные дни, которые начинаются сегодня вечером и заканчиваются в День независимости, в стороне от разногласий. _

В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что враги Израиля, такие как Иран, не должны заблуждаться, думая, что внутренний раскол ослабил страну.

Главный урок, который мы извлекли из Холокоста, заключается в том, что мы должны обуздать силы зла как можно раньше. Еврейское государство должно быть уверено, что оно способно самостоятельно защитить себя от любого врага, от любой угрозы Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

День Катастрофы и героизма — национальный день траура. В Израиле в этот день не транслируются развлекательные передачи и закрыты все увеселительные заведения.