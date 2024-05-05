Петер Мадьяр, покинувший партию власти "Фидес", теперь ведёт на выборы в Европарламент партию оппозиции. На митинге в Дебрецене он выступил с обвинениями в адрес правительства Орбана и высказался о войне в Украине.

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С надеждой на новое политическое начало тысячи венгров собрались на демонстрацию оппозиции по призыву Петера Мадьяра в Дебрецене. Этот крупный город на востоке страны с конца 90-х годов считается оплотом правящей партии "Фидес".

Покинувший её несколько недель назад Мадьяр представил кандидатов от своей новой партии - "Уважение и Свобода" - на выборы в Европарламент.

Он также рассказал собравшимся о миллиардах из фондов ЕС, которые, по его словам, осели в карманах чиновников, обвинил премьера и правительство в кумовстве и коррупции

"Венгрия - это семейная компания, общество с ограниченной ответственностью. Мы положим этому конец и распустим АО "Орбан-Месарош-Тиборч" (имеется в виду премьер-министр, его зять Иштван Тиборч и его друг Лоринц Месарош, которые в последнее десятилетие стали одними из самых богатых людей Венгрии)", - сказал с трибуны Мадьяр.

"Больше всего возмущает коррупция и тот факт, что они, захватывая всё государство, создают впечатление, будто эта Венгрия не смогла бы выжить,если бы партия "Фидес" не была у власти", - поделился мнением с корреспондентом один из демонстрантов.

Мадьяр заявил, что премьер-министр Орбан построил "мафиозное государство" и объявил войну ему и его "пропагандистской машине".

Говоря о вторжении России в Украину, венгерский оопозиционер назвал Путина агрессором, так как именно он начал войну. Мадьяр также назвал ложью заявление Орбана, о том, что "Фидес" - партия мира, а все остальные - партии войны. Он отметил, что венгры, независимо от политических взглядов, выступают за мир.