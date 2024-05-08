Объекты энергетики Украины вновь под ударом РФ

By Euronews

"Зло, имя которому — российский фашизм. Сокращенно — РФ", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Были атакованы объекты энергетики в семи областях, также повреждена гражданская инфраструктура, ранены мирные жители. Российские силы запустили свыше 50 ракет и более 20 беспилотников. Сообщается о введении временных ограничений на энергоснабжение для промышленности и бизнеса.

После этого армия РФ продолжила обстреливать Харьков. В среду под удар попала футбольная площадка, повреждены школа и близлежащие жилые дом, пострадали семь человек, в том числе дети.

В Херсонской области были повреждена частные дома, газовая инфраструктура и железнодорожные пути.

Минэнерго Украины сообщило, что Великобритания выделила около 23 миллионов евро на восстановление украинской энергетики

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что "Украине срочно нужны адекватные системы ПВО".

Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

8 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"80 лет назад миллионы украинцев боролись, чтобы нацизм проиграл навсегда. Но сегодня украинцы снова противодействуют злу, которое возродилось, пришло снова, хочет уничтожить нас снова. Армия изверга, который убивает, пытает, стирает с лица земли мирные города и села. Зло, имя которому — российский фашизм. Сокращенно — РФ", — заявил президент Украины Владимир Зеленский. Свое обращение он записал в подвале школы в селе Ягодное Черниговской области, где российские военные удерживали в плену сотни местных жителей.

"Рашисты загнали и держали здесь почти месяц жителей села. Всех. 350 человек. Всех детей этого села. 80 девочек и мальчиков, самому молодому из которых — полтора месяца. Каждый в мире может понять, что такое путинская Россия, представив себя здесь, в этом подвале, среди этих людей. Без света, пищи, воды, лекарств, воздуха, в помещении, где было меньше метра на одного человека. Спали сидя. Выходили на улицу лишь раз. Ели по 200 граммов юшки в день. Мужчин на морозе раздевали догола, чтобы найти украинские татуировки. Десять заложников здесь скончались. Их запретили хоронить. Еще 17 человек рашисты убили. В любом уголке мира это называют одним словом: ад. Когда сжигают целые села, совершают массовые казни, ставят к стенке с завязанными глазами и убивают. В любом уголке мира это называют одним словом: нацизм. Если это не нацизм, что тогда?