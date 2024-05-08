Канарские острова под давлением мигрантов

Местные власти призывают принять дополнительные меры в связи с наплывом мигрантов.

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Эта картина повторяется почти ежедневно. Уже больше года спасательные службы высаживают на Канарских островах десятки мигрантов из Африки, которые пытаются добраться до европейского Эльдорадо.

Все чаще это путешествие совершают в одиночку несовершеннолетние, которым всего 15 лет. Бабакар прибыл на Канарские острова из Сенегала. Многие из его попутчиков не добрались до побережья.

"Мы покинули Сенегал, - рассказывает подросток. - Путешествие было очень плохим, и многие люди погибли".

Вместе с другими мальчиками Бабакар пытается преодолеть психологическую травму в этом центре приема на Тенерифе, где они изучают язык и учатся, мечтая о том, что смогут работать, когда достигнут совершеннолетия.

"Это один из многих центров, созданных здесь, на Канарских островах, для помощи несопровождаемым несовершеннолетним. Сейчас под опекой правительства Канарских островов находятся до 5000 человек", - объясняет Хайме Веласкес, журналист Euronews.

Властям пришлось удвоить количество приемных центров, чтобы справиться с прибытием несовершеннолетних. Половина из них будет переведена на материк, но решения ждут от Европы.

"В какой-то момент мы предложили реализовать программу семейного воспитания на уровне Европейского союза, чтобы мы могли принять меры, в которых участвуют государства", - говорит Франсиско Кандиль, заместитель министра социального обеспечения в правительстве Канарских островов.

Новый миграционный пакт предусматривает распределение мигрантов по третьим странам, однако Испанская партия Группы консерваторов и реформистов выступает против этой меры и призывает к полному закрытию границ.

"Для VOX суверенитет государств имеет основополагающее значение, и если государства хотят иметь безопасные границы, необходимо эти границы перекрыть. Мы можем прекрасно использовать наши вооруженные силы, например, предложить морскую блокаду", - утверждает Паула Жовер, представитель VOX в парламенте Канарских островов.

Кандидат от коалиции Канарии требует принять меры по устранению причин нелегальной иммиграции в самом ее источнике и превратить острова в платформу для сотрудничества в области развития.

"Речь идет о том, чтобы бороться с истоками и использовать такие регионы, как Канарские острова, не только как платформу для сдерживания миграции и предоставления ресурсов для решения этой проблемы, но и как платформу для содействия развитию", - считает Карлос Алонсо, кандидат в депутаты Европейского парламента от коалиции Канарии.

Европейский миграционный пакт был одобрен всего за несколько месяцев до роспуска Европарламента, но его реализация будет зависеть от результатов июньских выборов. Тем временем на южной границе ожидают, что в этом году будет побит рекорд: на побережье Канарских островов прибудут 70 000 мигрантов.