Повестки через "Госуслуги": в России закрывают границы для призывников

Госдума приняла поправки к закону о призыве, которые существенно ограничивают в правах тех, кто намерен избежать военной службы. Среди нововведений – рассылка повесток в военкомат через личный кабинет портала "Госуслуги", на котором зарегистрированы миллионы россиян, а также создание единого реестра военнообязанных.

Даже если у призывника нет аккаунта на "Госуслугах", повестка считается вручённой через семь дней после размещения документа в реестре. Сразу же после этого призывнику запретят выезд за границу.

Т.н. "уклонисты" не смогут брать кредиты, регистрировать ИП, проводить сделки с недвижимостью или даже водить машину. Региональные власти могут вводить дополнительные ограничения.

"Обеспечительные меры" можно будет обжаловать в досудебном порядке, оспорить в суде, они автоматически отменяются в течение суток после явки в военкомат.

Напомним, по действующему законодательству, признать гражданина виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований может только суд.

В третьем чтении за изменения в законодательстве проголосовали 394 депутата, воздержался лишь один – представитель "Справедливой России". Позже он заявил, что перепутал кнопки.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также предложил россиянам, подлежащим призыву, которые находятся за границей, взять отпуск на год, "отдать долг Родине и ехать обратно за границу, радостно там работать".

В Кремле заявили, что нынешнее ужесточение законодательства не связано с мобилизацией. Многие оппозиционные издания и общественные активисты обновили списки рекомендаций по выезду из страны.

Неясно, будет ли принятый закон распространяться на весенний призыв.

Вот что можно услышать по поводу новой систему цифрового учёта на улицах Москвы:

– Это инструмент для принуждения, это касается тех, кто не хочет служить, отдать долг родине. Такое сейчас время - быть вместе с родиной.

– Цифровизация – это, конечно, здорово, но печально то, что это является сигналом следующей волны мобилизации. Хотелось бы, чтобы как можно меньше людей пострадали от этого.

Ожидается, что Совет Федерации утвердит законопроект уже в среду во второй половине дня. Для вступления в силу его должен будет подписать президент.