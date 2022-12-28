Десятки бегущих от мобилизации чеченцев застряли на боснийско-хорватской границе

Десятки жителей Чечни бежали из России в Боснию в надежде получить политическое убежище в Европейском Союзе и избежать отправки в Украину. По информации Министерства безопасности республики, группа находится на северо-западной границе с Хорватией.

«Они хотят попасть в ЕС, так как, по их собственным словам, они спасаются от военного призыва», –говорится в заявлении министерства.

Россияне имеют право въезда в Боснию без визы, и им разрешено находиться в стране не более 30 дней без специальных документов. Хорватия же – член ЕС и с 1 января станет частью Шенгенской зоны.

Среди этнических чеченцев, находящихся у погранпоста Малевац на северо-западе боснийской области Краина, есть семьи с детьми. По информации Associated Press, хорватские пограничники отказали большинству из них во въезде.

По данным боснийских СМИ, чеченцы прибыли в Боснию из Турции и Сербии – единственных стран Европейского континента, осуществляющих прямые рейсы из России.

Министр безопасности Боснии Селмо Цикотич заявил, что чеченские беженцы прибыли в страну легально, но хорватские пограничники не пропускают их в Евросоюз из-за «разногласий» с боснийскими коллегами.

Правозащитная организация «Вайфонд» сообщила о дискриминации чеченцев, которым предлагают «один путь – депортацию в Россию».

Министерство внутренних дел Хорватии признало увеличение потока мигрантов из России в 2022 году, но опровергло сообщения о дискриминации. По утверждению ведомства, в стану не пропускают только владельцев российских паспортов, выданных на территории Грузии и Украины в соответствии с решением ЕС.

Министерство безопасности Боснии заявило, что «продолжит отслеживать ситуацию на местах и собирать подробную информацию от правоохранительных органов, чтобы предложить соответствующие меры для поддержания безопасности».

Босния является популярным пунктом для мигрантов из стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Северной Африки на пути в Европу.