Китай и Россия предупредили, что договор о подводных лодках между США, Великобританией и Австралией готовит почву для будущего конфликта. Министерство иностранных дел Пекина обвинило три державы в возвращении к позициям холодной войны. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Запад разжигает напряженность в Азии:

"Англосаксонский мир, создавая такие структуры, как AUKUS, и продвигая военные инфраструктуры НАТО в Азию, делает серьезную ставку на многолетнюю конфронтацию," - сказал Сергей Лавров.

Альянс предполагает поставку пяти американских атомных подводных лодок Австралии. Эта сделка, запланированная в момент создания трёхстороннего альянса в 2021 году серьёзно подорвала позиции Франции, которая планировала поставку своих атомных подлодок Австралии, причём договор между двумя странами был уже подписан.

"Это типичное мышление времен холодной войны, - заявил официальный представитель МИД а Китая Ван Вэньбинь. - _Оно_лишь способствует гонке вооружений, наносит ущерб международному режиму нераспространения ядерного оружия и вредит региональной стабильности и миру. Миролюбивые страны выражают серьезную озабоченность и решительно выступают против этого. Последнее совместное заявление США, Великобритании и Австралии демонстрирует то, что эти три страны продолжают идти по ошибочному и опасному пути".

Сделка по AUKUS - последняя в ряду событий, которые усилили напряженность в отношениях Запада с Китаем и Россией. В последние месяцы отношения двух стран углубились до такой степени, что некоторые опасаются, что Пекин вскоре может поставлять оружие Москве.