Видео. Десятки жертв в результате обвала шоссе в Китае

После сильных дождей на юге Китая обрушился участок шоссе, в результате чего автомобили покатились вниз по склону. Погибли не менее 48 человек. Власти города Мэйчжоу сообщили, что 23 автомобиля оказались в яме после того, как участок шоссе длиной 17,9 метра провалился в ночь на среду. Еще 30 человек получили травмы. За последние две недели в провинции Гуандун прошли рекордные дожди, что привело к наводнениям.

После сильных дождей на юге Китая обрушился участок шоссе, в результате чего автомобили покатились вниз по склону. Погибли не менее 48 человек. Власти города Мэйчжоу сообщили, что 23 автомобиля оказались в яме после того, как участок шоссе длиной 17,9 метра провалился в ночь на среду. Еще 30 человек получили травмы. За последние две недели в провинции Гуандун прошли рекордные дожди, что привело к наводнениям.